Kapal Induk Giuseppe Garibaldi Ganti Nama Pekan Depan, Jadi KRI Sriwijaya-100

JawaPos.com - Kapal Induk Giuseppe Garibaldi akan resmi berganti nama menjadi KRI Sriwijaya-100.

Pergantian nama yang dijadwalkan pada Kamis pekan depan (24/9) itu bakal disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali menyampaikan bahwa perubahan nama dilakukan seiring dengan serah terima kapal induk dari Pemerintah Italia kepada Pemerintah Indonesia.

”Kapal ini masih merupakan kapal Angkatan Laut Italia saat ini, dan nantinya kemungkinan akan diserahkan dan menjadi kapal TNI Angkatan Laut atau menjadi Kapal Republik Indonesia atau KRI pada tanggal 24 (September),” kata dia kepada awak media pada Jumat (18/9).

Seremoni pergantian nama tersebut akan ditandai dengan pergantian bendera dari Italia dari ke Indonesia.

Sempat dikabarkan bakal diberi nama KRI Gadjah Mada atau KRI Panglima Soedirman, nama yang dipilih adalah KRI Sriwijaya-100.

”Nantinya kapal ini akan menjadi namanya menjadi KRI Sriwijaya,” ucap orang nomor satu di TNI AL tersebut.

Dalam pelayaran dari Italia, Kapal Induk Giuseppe Garibaldi melewati Laut Merah dengan pengawalan 2 kapal fregat Italia sampai mendekati Colombo di Sri Lanka. Di Colombo, kapal tersebut mengisi ulang bahan bakar.

”Kemudian melewati Selat Malaka, dikawal oleh KRI Brawijaya dan KRI Prabu Siliwangi setelah lepas dari Selat Malaka menuju Jakarta,” imbuhnya.