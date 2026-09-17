Penampakan Perdana Kapal Induk Garibaldi di Perairan RI, Dikawal 2 KRI dan Pesud TNI AL

Kapal Induk Giuseppe Garibaldi memasuki perairan Indonesia untuk berlayar ke Jakarta pada Kamis (17/9). (TNI AL)
JawaPos.com - Pelayaran panjang Kapal Induk Giuseppe Garibaldi dari Italia menuju Indonesia bakal tuntas besok (18/9).
TNI AL menyambut kedatang kapal tersebut di perairan Indonesia dengan mengerahkan 2 KRI dan 2 pesawat udara (pesud).
Rinciannya KRI Brawijaya-320, KRI Prabu Siliwangi-321, CN-235, dan NC-212. Seluruh alat utama sistem persenjataan (alutsista) tersebut bergerak bersama mengawal kapal induk pertama Indonesia tersebut.
”Kedatangan kapal induk perdana ini dikawal langsung oleh 2 Fregat kelas Brawijaya yaitu KRI Brawijaya-320 dan KRI Prabu Siliwangi-321 saat memasuki Perairan ALKI I Kamis (17/9),” ungkap Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul.
Besok, kapal induk tersebut tiba di Jakarta dan akan bersandar langsung di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara (Jakut). Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin bersama panglima TNI, kapolri, dan para kepala staf dijadwalkan hadir secara langsung.
”Kedatangan ITS Giuseppe Garibaldi ke Tanah Air menjadi bagian penting dalam perjalanan penguatan kemampuan TNI AL dalam memperkuat Operasi Militer Selain Perang (OMSP), khususnya dalam penanggulangan bencana dan misi kemanusiaan seperti yang telah menjadi prioritas,” beber Tunggul.
Sesuai dengan keterangan Presiden Prabowo Subianto, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali menyatakan bahwa kapal induk yang rencananya diberi nama KRI
Gadjah Mada atau KRI Sriwijaya itu akan digunakan untuk pangkalan helikopter dan drone. Termasuk dalam operasi penanggulangan karhutla.
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