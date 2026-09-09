Kapal Induk Garibaldi Sandar di Kolombo, KSAL: Segera Merapat ke Jakarta

JawaPos.com - Pelayaran Kapal Induk Giuseppe Garibaldi dari Italia sudah sampai ke wilayah Sri Lanka.

Menurut Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali, kapal induk pertama Indonesia itu segera merapat ke Jakarta untuk menjalani proses serah terima.

Keterangan itu disampaikan oleh Ali dalam Seminar Nasional Hiu Kencana Tahun 2026 di Seskoal, Jakarta Selatan (Jaksel), pada Rabu (9/9). Ali menyebut, pelayaran kapal induk tersebut di Laut Merah sempat dikawal oleh fregat-fregat milik Angkatan Laut Italia.

”Garibaldi sekarang akan sandar di Kolombo, dia akan perjalanan ke Jakarta. Kemarin ketika melintas lewat Laut Merah dikawal oleh kapal fregat Italia,” terang dia.

Setelah diserahterimakan kepada TNI AL, lanjut Ali, kapal induk itu akan melaksanakan Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Saat melaksanakan OMP, dia memastikan kapal induk tersebut akan dikawal oleh kapal-kapal fregat milik TNI AL.

”Kalau untuk OMSP, untuk penanggulangan bencana, operasi kemanusiaan, itu tidak perlu dikawal. Jadi, nanti fungsi dari kapal induk ini mungkin saat ini lebih difokuskan kepada OMSP, namun kita siapkan juga untuk OMP,” terang dia.

Sesuai dengan keterangan Presiden Prabowo Subianto, Ali menyatakan bahwa kapal induk yang rencananya diberi nama KRI Gadjah Mada itu akan digunakan untuk pangkalan helikopter dan drone. Termasuk dalam operasi penanggulangan karhutla.