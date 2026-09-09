Kapal Induk Pertama Indonesia Sudah Berada di Laut Arab, 17 September 2026 Tiba di Jakarta

JawaPos.com - Pelayaran kapal induk pertama Indonesia berjalan mulus. Berdasar informasi terakhir pada Selasa malam (8/9), kapal itu sudah berada di wilayah Laut Arab.

Bila tidak ada hambatan pada 17 September 2026 mendatang kapal induk eks ITS Giuseppe Garibaldi itu sudah tiba di Jakarta.

Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul menyampaikan hal itu saat dikonfirmasi oleh awak media. Dia menyampaikan bahwa kapal induk yang bertolak dari Italia itu akan terus melakukan pelayaran sampai ke Indonesia.

”Saat ini posisi Garibaldi sudah berada di Laut Arab, rencananya apabila tidak ada kendala akan tiba ke tanah air pada 17 September 2026,” terang dia dikutip pada Selasa (9/9).

Sesuai dengan keterangan yang telah ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto, kapal induk tersebut akan menjadi kapal induk untuk helikopter dan drone yang bisa menampung helikopter kelas menengah.

Tunggul menyebut, helikopter tersebut bisa mengangkut 4-5 ton air. Sehingga harapannya bisa segera merapat ke titik api dan membantu penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara cepat.

Keterangan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam Rapat Terbatas Perkembangan Penanganan Bencana Alam di Istana Merdeka pada Senin (7/9). Prabowo menyebut kapal induk itu akan menjadi pangkalan helikopter. Fungsinya untuk memperkuat penanganan bencana alam.

Alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang diterima dari Angkatan Laut Italia lewat skema hibah tersebut diyakini bisa memperkuat kemampuan Pemerintah Indonesia dalam menghadapi karhutla dan berbagai bencana alam yang kerap terjadi.