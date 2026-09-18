25 Hari Berlayar, Kapal Induk Giuseppe Garibaldi Tiba di Tanjung Priok Jakarta

Kapal induk Giuseppe Garibaldi (kiri) berlayar bersama KRI Brawijaya-320 (tengah) dan KRI Prabu Siliwangi-321 (kanan) di Perairan Bangka, Bangka Belitung, Kamis (17/9/2026). (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/nym)
JawaPos.com – Setelah 25 hari berlayar dari Italia, Kapal Induk Giuseppe Garibaldi akhirnya sampai di Dermaga 107, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (18/9).
Dilansir dari Antara, kapal tersebut terpantau telah memasuki kawasan pelabuhan pukul 07.58 WIB.
Kedatangan kapal yang diusulkan dinamai KRI Gajah Mada itu disambut tabuh gendang dari tim marching band TNI yang sudah memainkan beberapa lagu, salah satunya lagu khas Betawi, "Si Jali Jali".
Sejumlah pejabat ikut menerima kedatangan Garibaldi di Tanjung Priok Jakarta hari ini.
Di antaranya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, KSAL Laksamana Muhammad Ali, dan KSAU Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono.
Kapal Induk ITS Giuseppe Garibaldi telah berangkat dari Italia sejak Senin (24/8). Selama perjalanan itu, Garibaldi dikawal oleh kapal perang dari Angkatan Laut Italia.
Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama Tunggul mengatakan, selama perjalanan Garibaldi telah singgah di beberapa negara, salah satunya Sri Lanka.
Setelah dari Sri Lanka, barulah kapal induk pertama TNI itu masuk ke wilayah perairan Indonesia melewati jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I atau perairan Bangka, Bangka Belitung.
Saat masuk ke wilayah Indonesia, kapal induk tersebut juga langsung dikawal oleh dua kapal perang TNI AL, yakni KRI Brawijaya-320 dan KRI Prabu Siliwangi-321.
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Jawa Pos
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