Pangkalan di Lampung Rampung saat Kapal Induk Garibaldi Tiba Akhir September

Panglima Koarmada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Denih Hendrata memeriksa kesiapan Lanal Lampung sebagai lokasi sandar dan labuh kapal induk Guseppe Garibaldi. (Koarmada Republik Indonesia)
JawaPos.com - TNI AL memastikan bahwa pangkalan khusus untuk Kapal Induk Giuseppe Garibaldi rampung, saat kapal buatan Italia itu tiba di Indonesia akhir September mendatang.
Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul, pangkalan di Lampung adalah salah satu fasilitas yang disiapkan untuk menyambut kedatangan Garibaldi di Indonesia.
Dia memastikan, saat ini proses pembangunan fasilitas labuh dan sandar kapal induk yang bakal diberi nama KRI Gadjah Mada atau KRI Panglima Soedirman tersebut terus berjalan.
”Untuk kesiapan infrastruktur Pangkalan di Lampung sementara progres finishing yang diharapkan saat kedatangan Garibaldi ke Indonesia di akhir September sudah rampung,” kata dia pada Selasa (25/8).
Tunggul sudah menjelaskan bahwa fasilitas itu disiapkan sebagai lokasi berlabuh dan bersandar kapal induk tersebut.
Dia pun menekankan bahwa fasilitas berlabuh berbeda dengan dermaga untuk bersandar.
”Lampung merupakan salah satu pangkalan yang disiapkan untuk mengakomodir tempat labuh maupun bersandar dari (kapal induk Giuseppe) Garibaldi. Kalau labuh itu berlabuh jangkar berarti tidak membutuhkan dermaga. Tapi, kalau sandar itu berarti sandar di dermaga,” terang dia.
Ia menyampaikan bahwa instansinya menarget pembangunan fasilitas berlabuh dan sandarnya kapal induk Giuseppe Garibaldi selesai sebelum alat utama sistem persenjataan (alutsista) tersebut tiba di Indonesia.
”Ini terus berjalan. Sehingga harapannya sebelum Garibaldi sampai di Indonesia semuanya sudah siap,” ujarnya.
Tunggul pun menyatakan bahwa fasilitas berlabuh dan bersandar itu turut meliputi berbagai penunjang lain, seperti fasilitas untuk tambat kapal dan pendukung operasional kapal lainnya.
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Jawa Pos
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