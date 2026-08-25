Logo JawaPos
HomeHankam
Author avatar - Image
Syahrul Yunizar
Rabu, 26 Agustus 2026 | 03.29 WIB

Pangkalan di Lampung Rampung saat Kapal Induk Garibaldi Tiba Akhir September

Panglima Koarmada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Denih Hendrata memeriksa kesiapan Lanal Lampung sebagai lokasi sandar dan labuh kapal induk Guseppe Garibaldi. (Koarmada Republik Indonesia) - Image

Panglima Koarmada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Denih Hendrata memeriksa kesiapan Lanal Lampung sebagai lokasi sandar dan labuh kapal induk Guseppe Garibaldi. (Koarmada Republik Indonesia)

JawaPos.com - TNI AL memastikan bahwa pangkalan khusus untuk Kapal Induk Giuseppe Garibaldi rampung, saat kapal buatan Italia itu tiba di Indonesia akhir September mendatang.

Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul, pangkalan di Lampung adalah salah satu fasilitas yang disiapkan untuk menyambut kedatangan Garibaldi di Indonesia.

Dia memastikan, saat ini proses pembangunan fasilitas labuh dan sandar kapal induk yang bakal diberi nama KRI Gadjah Mada atau KRI Panglima Soedirman tersebut terus berjalan.

”Untuk kesiapan infrastruktur Pangkalan di Lampung sementara progres finishing yang diharapkan saat kedatangan Garibaldi ke Indonesia di akhir September sudah rampung,” kata dia pada Selasa (25/8).

Tunggul sudah menjelaskan bahwa fasilitas itu disiapkan sebagai lokasi berlabuh dan bersandar kapal induk tersebut.

Dia pun menekankan bahwa fasilitas berlabuh berbeda dengan dermaga untuk bersandar.

Lampung merupakan salah satu pangkalan yang disiapkan untuk mengakomodir tempat labuh maupun bersandar dari (kapal induk Giuseppe) Garibaldi. Kalau labuh itu berlabuh jangkar berarti tidak membutuhkan dermaga. Tapi, kalau sandar itu berarti sandar di dermaga,” terang dia.

Ia menyampaikan bahwa instansinya menarget pembangunan fasilitas berlabuh dan sandarnya kapal induk Giuseppe Garibaldi selesai sebelum alat utama sistem persenjataan (alutsista) tersebut tiba di Indonesia.

”Ini terus berjalan. Sehingga harapannya sebelum Garibaldi sampai di Indonesia semuanya sudah siap,” ujarnya.

Tunggul pun menyatakan bahwa fasilitas berlabuh dan bersandar itu turut meliputi berbagai penunjang lain, seperti fasilitas untuk tambat kapal dan pendukung operasional kapal lainnya.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Cognitive Warfare Terus Terjadi, Satsiber TNI Lindungi Infrastruktur Vital Indonesia - Image
Hankam

Cognitive Warfare Terus Terjadi, Satsiber TNI Lindungi Infrastruktur Vital Indonesia

Selasa, 25 Agustus 2026 | 15.40 WIB

Rekrutmen Ahli Siber, TNI Tawari Pemenang Rise The Ranger 2 Cyber Competition 2026 Jadi Prajurit - Image
Hankam

Rekrutmen Ahli Siber, TNI Tawari Pemenang Rise The Ranger 2 Cyber Competition 2026 Jadi Prajurit

Selasa, 25 Agustus 2026 | 01.26 WIB

Sukhoi SU-30 Tergelincir di Maros, TNI AU: Test Flight Pasca Overhaul Berat - Image
Hankam

Sukhoi SU-30 Tergelincir di Maros, TNI AU: Test Flight Pasca Overhaul Berat

Selasa, 25 Agustus 2026 | 00.33 WIB

Terpopuler

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar - Image
1

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

2

Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin

3

Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!

4

Prediksi Skor Brighton & Hove Albion vs Aston Villa di Liga Inggris 2026/2027: Laga Berakhir Imbang!

5

Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Groningen di Liga Belanda: Boeren Enggan Malu di Kandang!

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

8

Tak Hanya Jenderal TNI-Polri, Pengusaha Haji Isam Dikabarkan Dapat Tugas Tangani Karhutla di Kalsel

9

Prediksi Skor Rennes vs Paris Saint-Germain di Liga Prancis 2026/2027: Les Parisiens Bisa Kesulitan!

10

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Los Rojiblancos Diunggulkan!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore