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Bayu Putra
Rabu, 30 September 2026 | 13.44 WIB

Tak hanya Travel, Standar Tarif Rp 27 Juta Berlaku juga untuk Umrah Mandiri

Ilustrasi jamaah umrah Indonesia. (Bayu Putra/JawaPos.com) - Image

Ilustrasi jamaah umrah Indonesia. (Bayu Putra/JawaPos.com)

JawaPos.com – Kementerian haji dan Umrah (Kemenhaj) merumuskan harga paket umrah termurah dari Indonesia sebesar Rp 27 juta.

Angka itu nanti tak hanya berlaku untuk travel umrah, melainkan juga jamaah yang melaksanakan umrah mandiri.

"Rp 27 juta itu harga paling rendah bagi travel dan siapa saja yang menyelenggarakan (umrah) termasuk umrah mandiri," ujar Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenhaj Akhmad Fauzin di kantor Kemenhaj, Selasa (29/9).

Bila aturan ini resmi diterbitkan, maka travel maupun penyelenggara umrah mandiri tidak boleh lagi memberikan penawaran paket umrah di bawah standar harga tersebut.

"Kalau kurang berarti otomatis harus dicurigai masyarakat. jangan terbujuk dengan harga yang di bawah standar atau harga yang murah," lanjut Fauzin.

Sebab, angka tersebut sudah mempertimbangkan berbagai hal, termasuk penggunaan maskapai low cost carrier (LCC), fluktuasi harga avtur, serta nilai tukar mata uang.

Terkait umrah mandiri, Fauzin mengingatkan bahwa umrah mandiri telah diatur secara ketat melalui sistem Nusuk Masar dengan batasan maksimal 8 orang per kelompok.

Selain itu, tidak boleh ada praktik pengkoordinasian perjalanan secara berulang tanpa kejelasan.

Ia mengimbau calon jamaah untuk untuk mengecek rekam jejak penyelenggara sebelum memutuskan berangkat, melalui layanan hotline pengaduan Kemenhaj.

"Pertama adalah perizinannya, kemudian masa aktifnya mulai kapan. Nah, itu adalah bagian dari track record travel, jadi kita bisa tahu bagaimana rekam jejak travel tersebut," jelasnya

Editor: Bayu Putra
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