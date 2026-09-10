Puluhan Tahun Bermimpi ke Tanah Suci, ART Bi Heni Akhirnya Bisa Lihat Ka'bah Lewat Umrah Presisi

ART Bi Heni akhirnya bisa melaksanakan ibadah umrah setelah puluhan tahun menanti. (istimewa)
JawaPos.com - Impian Heni Yawati, atau yang akrab disapa Bi Heni, untuk melihat Ka'bah akhirnya terwujud. Perempuan berusia 58 tahun asal Kampung Pisang, Karadenan, Cibinong, Kabupaten Bogor, itu kini bisa menjejakkan kaki di Tanah Suci setelah puluhan tahun hanya bisa memendam keinginan tersebut dalam doa.
Sebagai asisten rumah tangga (ART), Bi Heni mengaku perjalanan menuju Mekkah bukan sesuatu yang mudah dibayangkan. Kondisi ekonomi membuat impian tersebut terasa begitu jauh.
Namun, kesempatan itu akhirnya datang melalui Program Umrah Presisi yang digagas Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama Masyarakat Pecinta Polisi Indonesia (MPPI).
Momen ketika pertama kali melihat Ka'bah menjadi pengalaman yang sangat emosional bagi Bi Heni. Kebahagiaan sangat terpancar jelas ketika dirinya berziarah ke Masjid Nabawi di Madinah.
Baca Juga:Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China
Dengan suara bergetar, Bi Heni menyampaikan rasa syukurnya atas kesempatan yang akhirnya datang setelah penantian panjang.
"Pak Kapolri, terima kasih banyak. Makasih sudah umrahin Bibi. Bibi sampai ke sini dengan lancar tanpa kendala. Semoga Allah SWT yang membalas semua kebaikan Pak Kapolri," ujar Bi Heni saat berada di Madinah.
Bagi Bi Heni, perjalanan ke Tanah Suci bukan sekadar perjalanan religi. Keberangkatannya menjadi jawaban atas doa yang telah dipanjatkannya selama bertahun-tahun.
Ia mengaku pernah menjalani ibadah puasa Senin-Kamis dan rutin melaksanakan sholat tahajud sambil memohon agar suatu hari dapat melihat langsung Makkah. Keinginan itu bahkan pernah ia sampaikan kepada suaminya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia
Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti
Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri
Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung
Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Crystal Palace vs Middlesbrough di Carabao Cup: The Boro Siap Permalukan Tuan Rumah
Polisi Sebut Human Error Dibalik Kecelakaan Maut BYD M6 yang Tewaskan Sekeluarga di Kembangan Jakbar