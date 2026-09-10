Puluhan Tahun Bermimpi ke Tanah Suci, ART Bi Heni Akhirnya Bisa Lihat Ka'bah Lewat Umrah Presisi

JawaPos.com - Impian Heni Yawati, atau yang akrab disapa Bi Heni, untuk melihat Ka'bah akhirnya terwujud. Perempuan berusia 58 tahun asal Kampung Pisang, Karadenan, Cibinong, Kabupaten Bogor, itu kini bisa menjejakkan kaki di Tanah Suci setelah puluhan tahun hanya bisa memendam keinginan tersebut dalam doa.

Sebagai asisten rumah tangga (ART), Bi Heni mengaku perjalanan menuju Mekkah bukan sesuatu yang mudah dibayangkan. Kondisi ekonomi membuat impian tersebut terasa begitu jauh.

Namun, kesempatan itu akhirnya datang melalui Program Umrah Presisi yang digagas Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama Masyarakat Pecinta Polisi Indonesia (MPPI).

Momen ketika pertama kali melihat Ka'bah menjadi pengalaman yang sangat emosional bagi Bi Heni. Kebahagiaan sangat terpancar jelas ketika dirinya berziarah ke Masjid Nabawi di Madinah.

Dengan suara bergetar, Bi Heni menyampaikan rasa syukurnya atas kesempatan yang akhirnya datang setelah penantian panjang.

"Pak Kapolri, terima kasih banyak. Makasih sudah umrahin Bibi. Bibi sampai ke sini dengan lancar tanpa kendala. Semoga Allah SWT yang membalas semua kebaikan Pak Kapolri," ujar Bi Heni saat berada di Madinah.

Puluhan Tahun Memendam Mimpi ke Makkah Bagi Bi Heni, perjalanan ke Tanah Suci bukan sekadar perjalanan religi. Keberangkatannya menjadi jawaban atas doa yang telah dipanjatkannya selama bertahun-tahun.