Kemenhaj Rumuskan Standar Tarif Umrah, Paling Murah Rp 27 Juta

Ilustrasi jamaah umrah. (Bayu Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) berencana memberlakukan regulasi standar harga batas bawah penyelenggaraan umrah.
Dalam rumusan Kemenhaj, paket umrah dari Indonesia paling murah dipatok pada harga Rp 27 juta.
"Kalau kita saat ini ya mungkin sekitar 27 juta. Itu harga paling rendah ya, bagi travel dan siapa saja yang menyelenggarakan termasuk umrah mandiri," ujar Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenhaj Akhmad Fauzin, Selasa (29/9).
Bila aturan ini diresmikan, maka travel tidak boleh lagi memberikan penawaran paket umrah di bawah standar harga tersebut.
"Kalau kurang berarti otomatis harus dicurigai masyarakat. jangan terbujuk dengan harga yang di bawah standar atau harga yang murah," lanjut Fauzin.
Angka tersebut sudah mempertimbangkan penggunaan maskapai low cost carrier (LCC), fluktuasi harga avtur, serta nilai tukar mata uang.
Fauzin menjelaskan, setiap bulan ada sekitar 200 ribu jamaah umrah asal Indonesia berangkat ke Tanah Suci.
Dengan asumsi biaya mencapai Rp 30 juta per orang, total dana yang berputar bisa mencapai Rp 6 triliun setiap bulannya.
Angka ini menuntut adanya tata kelola yang ketat agar kepastian keberangkatan, kepulangan, akomodasi, hingga konsumsi jemaah dapat terjamin sesuai regulasi yang berlaku.
Selain persoalan biaya, Kemenhaj juga fokus pada kualitas pembimbing ibadah atau mutawif di masing-masing travel umrah.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat
Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat
Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah
Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu
Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri
Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di UEFA Nations League: Siapa Paling Kuat?
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022