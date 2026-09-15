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Bayu Putra
Selasa, 15 September 2026 | 21.31 WIB

Kemenhaj Luncurkan Hotline Aduan Haji dan Umrah, Ratusan Laporan Langsung Masuk

Ilustrasi jamaah haji Indonesia. Kemenhaj meluncurkan hotline aduan haji dan umrah untuk mengadukan anomali dalam penyelenggaraan haji dan umrah. (Bayu Putra/JawaPos.com) - Image

Ilustrasi jamaah haji Indonesia. Kemenhaj meluncurkan hotline aduan haji dan umrah untuk mengadukan anomali dalam penyelenggaraan haji dan umrah. (Bayu Putra/JawaPos.com)

JawaPos.com – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) baru saja meluncurkan hotline pengaduan publik untuk haji dan umrah bertajuk “Bongkar Mafia Haji dan Umrah”.

Hotline ini difungsikan sebagai kanal bagi publik untuk menyampaikan informasi dan pengaduan, terkait problem yang dialami dalam penyelenggaraan haji dan umrah.

Begitu Hotline di nomor 08118885888 itu dibuka, ratusan laporan langsung masuk dan menanti untuk ditindaklanjuti.

“Masyarakat harus memiliki ruang untuk menyampaikan informasi dan pengaduan ketika menemukan persoalan,” ujar Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf saat peluncuran hotline pengaduan di Jakarta, Senin (14/9).

Irfan menjelaskan, setiap laporan yang masuk akan diverifikasi untuk memastikan keterangannya memiliki dasar yang jelas.

Setelah lolos verifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangan penanganannya.

Laporan yang butuh tindak lanjut akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait untuk diperiksa sesuai ketentuan.

“Laporan dari masyarakat penting bagi kami. Informasi tersebut akan kita lihat, kita periksa, kemudian ditindaklanjuti sesuai persoalannya,” kata Menhaj.

Publik, lanjut Irfan, bisa memberikan informasi apabila menemukan praktik atau pelayanan yang dinilai tidak sesuai ketentuan.

Ini akan menjadi dasar bagi Kemenhaj untuk melakukan pemeriksaan, evaluasi, dan perbaikan.

Editor: Bayu Putra
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