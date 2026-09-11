Seleksi Petugas Haji 2027 Berlanjut, Kemenhaj Rilis Peserta CAT Gelombang 2

JawaPos.com – Seleksi calon petugas haji tahun 1448 H/2027 M dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) berlanjut ke gelombang 2.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) baru saja mengumumkan daftar peserta yang berhak mengikuti CAT gelombang 2.

Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj, Puji Raharjo, menjelaskan bahwa peserta CAT Gelombang 2 adalah pendaftar yang proses verifikasinya belum selesai pada Gelombang 1.

“Setelah seluruh proses verifikasi dilanjutkan, peserta yang dinyatakan lolos verifikasi kemudian dilakukan scoring administrasi,” ujar Puji di Jakarta, Kamis (10/9/2026).

Berdasarkan hasil scoring administrasi, peserta dengan peringkat terbaik akan lolos untuk mengikuti CAT dengan menggunakan prinsip 3N.

Yaitu jumlah peserta tes ditetapkan sebanyak tiga kali jumlah calon petugas yang akan direkrut.

“Jadi tidak seluruh peserta yang lolos verifikasi administrasi otomatis mengikuti CAT. Setelah verifikasi, dilakukan scoring administrasi. Peserta dengan nilai terbaik kemudian diperingkat, dan yang mengikuti CAT adalah sebanyak tiga kali kebutuhan calon petugas yang akan direkrut,” jelasnya.

Menurut Puji, mekanisme tersebut diterapkan agar proses seleksi memiliki basis penilaian yang jelas, terukur, serta memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh pendaftar sesuai persyaratan dan hasil penilaian administrasi.

Kemenhaj, lanjut Puji, mengarahkan seluruh proses seleksi untuk mendapatkan calon petugas yang memiliki kompetensi, integritas, serta kesiapan dalam memberikan pelayanan kepada jamaah haji Indonesia.