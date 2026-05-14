Jamaah Haji Indonesia Boleh Umrah Sunnah 3 Kali, PPIH Anjurkan Miqat di Tan’im

Sejumlah jamaah haji mengenakan kain ihram saat akan mengambil miqat di masjid Aisyah di Tan'im, Makkah. Tan'im menjadi lokasi terdekat dengan Masjidil Haram untuk mengambil miqat. (Media Center Haji 2026)
JawaPos.com – Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi telah mengeluarkan aturan pembatasan umrah sunnah maksimal 3 kali sebelum puncak haji.
Terkait pelaksanaanya, PPIH menganjurkan jamaah agar memulai niat di masjid Aisyah di Tan’im, meski ada beberapa tempat miqat di sekitar kota Makkah.
Selain Tan’im, lokasi miqat jamaah yang ada di Makkah ada di Ji’ranah dan Hudaibiyah. Namun, lokasinya cukup jauh dari hotel jamaah haji Indonesia.
“Tanim ini dekat, hanya kurang lebih 15 menit dari hotel para Jemaah Haji. Meskipun mereka tidak rombongan, mereka bisa melakukannya pakai taksi karena dekat,” terang Kasi Pembimbing Ibadah PPIH Daker Makkah Erti Herlina, Rabu (13/5) saat mengunjungi miqat Tan’im.
Sementara, untuk Ji’ronah dan Hudaibiyah, pihaknya tidak menyarankan, setidaknya sebelum puncak haji. Salah satnya karena jaraknya jauh dari hotel kebanyakan jamaah.
“Ji’ranah itu lebih dekat ke Taif, dan itu sudah keluar dari kota Makkah,” lanjutnya. Otomatis, jamaah harus melalui beberapa pemeriksaan saat akan kembali ke kota Makkah.
Begitu pula dengan Hudaibiyah, yang juga sudah berada di luar kota Makkah. Jaraknya cukup jauh dari hotel jamaah haji.
Miqat di masjid Aisyah di Tan’im tidak hanya menguntungkan dari sisi jarak tempuh. Fasilitas di masjid ini juga cukup lengkap.
Di antaranya shuttle bus gratis, lokasi belanja, hingga kamar mandi. “Yang belum mandi sunnah, mereka bisa mandi sunnah di sini,” lanjut Erti.
Ia mengingatkan jamaah haji agar menjaga betul kondisi kesehatannya sebelum menjalani puncak ibadah haji. Sehingga tidak perlu sering-sering umrah sunnah.
