Hartati Musirun Mukmin Tetap Berangkat Haji Meski Rumah Tak Berbentuk Lagi, Yakin Allah Maha Kaya

JawaPos.com – Tak pernah terbersit di benak Hartati Musirun Mukmin bahwa saat ini ia berada di tanah suci, bersiap untuk menunaikan haji.

Nyaris enam purnama lalu ia masih menatap nanar rumah peninggalan orang tuanya yang ia tempati di saptamarga, Aceh Tamiang, yang tenggelam oleh banjir bandang dan material longsor.

Material banjir dan longsor mengubur rumah itu setinggi lehernya, dan hingga saat ini pun ia belum tahu hendak berbuat apa atas rumah tersebut.

“Rumahnya belum bisa saya perbaiki, karena uang pun nggak ada untuk perbaiki rumah,” tuturnya lirih, saat ditemui JawaPos.com bersama tim Media Center Haji di Burj Al Wahda Al Mutamayiz Hotel Makkah tempat ia tinggal Bersama jamaah asal Aceh lainnya, Selasa (12/5).

“Saya pun nggak tahu ke mana saya harus mengadu. Cuma saya mengadunya sama Allah,” lanjutnya, sembari menahan isak tangis dan air mata yang telanjur tumpah ke pipi.

Terlebih, sebelum cobaan dahsyat itu menerpa, ia tinggal sendiri di rumah tersebut. Sang suami, Muhammad Sofyan, seorang polisi asal Bojonegoro, telah berpulang sejak 2014.

Tapi kini, ia berada di Tanah Suci. Bersama 5.425 jamaah haji lain asal Aceh, termasuk ratusan tetangganya di Aceh Tamiang.

Perempuan 56 tahun itu bersiap datang ke pusat semesta, Arafah. Mengadukan segala keluh kesah kepada Tuhannya, yang pada hari Arafah nanti turun ke langit dunia untuk menemui hamba-Nya.

“Dengan izin Allah, karena panggilan Allah, berkat anak-anak saya, saya bisa kemari,” tutur ibu tiga anak itu.