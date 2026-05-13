31 Anggota Musyrif Diny Mulai Datang ke Tanah Suci, Ini Tugas dan Daftar Anggotanya di Haji 2026

Anggota Musyrif Diny KH Cholil Nafis menjelaskan tugas dan fungsi Musyrif Diny dalam pelaksanaan haji 2026, Selasa (12/5/2026) malam Waktu Arab Saudi. (Media Center Haji 2026)
JawaPos.com – Rombongan anggota Musyrif Diny Kementerian Haji dan Umrah mulai datang ke Tanah Suci.
Mereka tiba di bandara Internasional Prince Mohammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi, Selasa (12/5/2026) pukul 16.30 Waktu Arab Saudi (WAS).
Anggota Musyrif Diny KH Cholil Nafis menjelaskan, Musyrif Diny adalah Kumpulan ulama atau pemuka agama lintas ormas yang diangkat oleh Kemenhaj untuk memberi nasehat, arah, dan kebiijakan di bidang keagamaan.
“Sehingga pelaksanaan ibadah haji itu sesuai dengan syariah,” terang Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu di Madinah, Selasa (12/5).
Cholil menjelaskan, sejumlah kebijakan dalam pelaksanaan ibadah haji seperti murur, tanazul, safari wukuf, dan beberapa hal lainnya disesuaikan dengan Keputusan Musyrif Diny.
“Ada 31 anggota Musyrif Diny sudah bermusyawarah di Indonesia tentang proses wukuf di Arafah, bagaimana murur, orang yang sakit, mabit di Mina, lontar jumrah, hingga orang yang tanazul,” lanjutnya.
Musyrif Diny, tutur Cholil, adalah para ulama yang memahami betul mengenai fiqih haji. Juga berpengalaman dalam hal manajemen pelaksanaan ibadah haji.
Musyrif Diny mengatur hingga level teknis ibadah haji, untuk memastikan pelaksanaannya sah secara syariat.
Misalnya bagaimana cara wukuf yang sah, lalu cara murur yang sah, seperti harus melewati tengah malam.
Atau bagaimana orang yang sakit menjadi tidak wajib mabit di Muzdalifah, hingga cara melontar jumrah bagi lansia.
