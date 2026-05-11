70% Jamaah Haji Aceh Korban Bencana, Penuhi Panggilan Haji Meski Kehilangan Harta Benda

Jamaluddin Affan Asyi, Koordinator dan Pengendali Jamaah Haji Aceh menjelaskan soal perjuangan jamaah haji asal Aceh untuk berangkat haji usai diterpa bencana. (Media Center Haji 2026)
JawaPos.com - Perjuangan masyarakat Aceh untuk pulih dari luka bencana ditunjukkan oleh para jamaah haji asal provinsi itu.
Sebanyak 5.500 jamaah haji asal Aceh, termasuk petugas kloter, dipastikan berangkat ke Tanah suci.
Tak sedikit yang berangkat dengan pilu, meninggalkan tanah kelahiran yang luluh lantak demi memenuhi panggilan Allah.
"(Jamaah korban bencana) hampir 70% karena 18 kabupaten/kota yang terdampak," terang Jamaluddin Affan Asyi, Koordinator dan Pengendali Jamaah Haji Aceh di Makkah, Minggu (10/5) malam Waktu Arab Saudi (WAS).
Jamal ingat betul, berulang kali ia harus turun ke lapangan, mengumpulkan warga, untuk mendiskusikan soal pelunasan haji.
Sosialisasi pelunasan haji itu harus ia lakukan di tengah kondisi duka. Ada yang rumahnya hilang tertimbun material, ada pula yang rusak berat.
"Yang paling menyedihkan saya itu di (Aceh) Tamiang. Rumah sudah enggak ada, dan waktu itu hanya satu yang bisa melunasi biaya haji," tuturnya lirih.
Matanya berkaca-kaca, air matanya nyaris tumpah mengingat perjuangan para jamaah haji asal Aceh Tamiang melunasi biaya haji.
Jamal sempat bertanya pada salah satu jamaah, mengapa tetap berangkat saat sudah kehilangan segalanya.
"Kami tetap berangkat haji karena panggilan Allah. Tidak mungkin kami menunda haji ini," ucapnya menirukan jamaah haji.
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam
Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?
17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak
Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?
Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan
Live Streaming PSS Sleman vs Garudayaksa FC Final Liga 2 dan Prediksi Skor: Trofi Bergengsi Menanti Pemenang!
15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan
Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Prancis Hari Ini: Momentum Veda Ega Rebut Pole Position!
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan