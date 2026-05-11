70% Jamaah Haji Aceh Korban Bencana, Penuhi Panggilan Haji Meski Kehilangan Harta Benda

JawaPos.com - Perjuangan masyarakat Aceh untuk pulih dari luka bencana ditunjukkan oleh para jamaah haji asal provinsi itu.

Sebanyak 5.500 jamaah haji asal Aceh, termasuk petugas kloter, dipastikan berangkat ke Tanah suci.

Tak sedikit yang berangkat dengan pilu, meninggalkan tanah kelahiran yang luluh lantak demi memenuhi panggilan Allah.

"(Jamaah korban bencana) hampir 70% karena 18 kabupaten/kota yang terdampak," terang Jamaluddin Affan Asyi, Koordinator dan Pengendali Jamaah Haji Aceh di Makkah, Minggu (10/5) malam Waktu Arab Saudi (WAS).

Baca Juga:Jamaah Haji Diminta Waspadai Heat Stroke dan Dehidrasi selama Ibadah

Jamal ingat betul, berulang kali ia harus turun ke lapangan, mengumpulkan warga, untuk mendiskusikan soal pelunasan haji.

Sosialisasi pelunasan haji itu harus ia lakukan di tengah kondisi duka. Ada yang rumahnya hilang tertimbun material, ada pula yang rusak berat.

"Yang paling menyedihkan saya itu di (Aceh) Tamiang. Rumah sudah enggak ada, dan waktu itu hanya satu yang bisa melunasi biaya haji," tuturnya lirih.

Matanya berkaca-kaca, air matanya nyaris tumpah mengingat perjuangan para jamaah haji asal Aceh Tamiang melunasi biaya haji.

Jamal sempat bertanya pada salah satu jamaah, mengapa tetap berangkat saat sudah kehilangan segalanya.