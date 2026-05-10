6 Jenis Layanan Terpadu untuk Jamaah Haji Lansia dan Disabilitas selama Musim Haji 2026

JawaPos.com – Tahun ini, Kementerian Haji dan Umrah RI mencanangkan Haji Ramah Lansia, Disabilitas, dan Perempuan.

Untuk mendukung upaya tersebut, sejumlah layanan terpadu disiapkan agar jamaah dari tiga golongan tersebut nyaman beribadah. Khususnya lansia dan disabilitas.

Kepala Seksi Lansia dan Disabilitas PPIH Daker Makkah Mayor CKM dr Ridwan Siswanto, Sp.N menjelaskan, pihaknya menyediakan berbagai layanan terpadu bagi jamaah haji lansia agar nyaman beribadah.

Mulai dari transportasi hingga personal care, seluruhnya didesain untuk memastikan para lansia bisa beribadah dengan baik di tanah suci dan seluruh ibadahnya sah.

“Totalnya (lansia) cukup banyak yang sekarang, ada sekitar 48 ribuan yang berusia di atas 60 tahun,” terang dr Ridwan.

Sementara, jumlah petugas haji pada layanan lansia dan disabilitas di Makkah hanya sekitar 150 orang yang disebar di 10 sektor.

“Kalau dibandingkan dengan jumlahnya sanga-sangat tidak rasional,” lanjutnya. Karena itu, pihaknya berupaya melayani semaksimal mungkin dengan personel yang ada.

Berikut daftar layanan yang disediakan bagi jamaah haji lansia dan disabilitas Indonesia:

1. Bus Shalawat Khusus PPIH arab Saudi menyediakan bus hidrolik dengan dek rendah khusus untuk lansia yang menggunakan kursi roda.