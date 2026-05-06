Resmi! Jamaah Haji Indonesia Dilarang Umrah Sunnah Lebih dari 3 Kali Sebelum Puncak Haji

Jamaah melaksanakan tawaf di sekitar Ka'bah dalam kondisi panas menyengat. Para Jamaah haji di Indonesia diminta tidak sering-sering umrah sunnah sebelum puncak haji. (Bayu Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com – Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Daerah Kerja (Daker) Makkah resmi melarang jamaah haji Indonesia sering-sering umrah sunnah sebelum puncak haji.
Tujuannya adalah untuk menjaga kondisi kesehatan jamaah haji Indonesia, agar tetap fit saat menjalani puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
Kasi Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi Daker Makkah Erti Herlina menjelaskan, pihaknya meminta KBIHU untuk memberi pengertian kepada jamaahnya soal aturan umrah sunnah sebelum puncak haji.
“Saat ini PPIH Arab Saudi hanya mengizinkan pelaksanaan umrah sunnah sebanyak 3 kali, maksimal 3 kali praarmuzna,” terangnya, dikutip Rabu (6/5).
Baca Juga:Soal Kejadian Air Mati, Kadaker Makkah Jelaskan Proses Pengadaan Air di Hotel Jamaah Haji Indonesia
Menurut Erti, PPIH fokus utama PPIH Arab Saudi saat ini adalah menyiapkan kondisi jamaah haji Indonesia agar maksimal saat menjalani puncak haji.
Sebab, ibadah umrah bisa sangat melelahkan bagi sebagian jamaah haji, terutama kalangan lansia.
Bila dipaksakan umrah sunnah lebih dari tiga kali sebelum puncak haji, maka jamaah berpotensi menjalani wukuf hingga lempar jumrah dengan sisa-sisa tenaga.
Itu akan sangat merugikan jamaah yang sudah menunggu bertahun-tahun untuk bisa beribadah haji di tanah suci.
Selain melarang sering-sering umrah, PPIH Arab Saudi juga telah menerbitkan edaran yang melarang KBIHU mengajak jamaahnya tur ke luar kota Makkah dan Madinah sebelum Armuzna.
Baca Juga:Air di Hotel Jamaah Haji Indonesia Kloter YIA 1 Sempat Mati, PPIH Daker Makkah Pastikan Pulih Cepat
Ada tiga ketentuan yang harus dipatuhi KBIHU. Pertama, KBIHU dilarang mengagendakan, memfasilitasi maupun menyelenggarakan city tour atau ziarah ke luar Madinah dan Makkah sebelum fase Armuzna selesai.
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!