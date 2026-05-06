Logo JawaPos
HomeHaji
Author avatar - Image
Bayu Putra
Rabu, 6 Mei 2026 | 19.43 WIB

Resmi! Jamaah Haji Indonesia Dilarang Umrah Sunnah Lebih dari 3 Kali Sebelum Puncak Haji

Jamaah melaksanakan tawaf di sekitar Ka'bah dalam kondisi panas menyengat. Para Jamaah haji di Indonesia diminta tidak sering-sering umrah sunnah sebelum puncak haji. (Bayu Putra/JawaPos.com) - Image

Jamaah melaksanakan tawaf di sekitar Ka'bah dalam kondisi panas menyengat. Para Jamaah haji di Indonesia diminta tidak sering-sering umrah sunnah sebelum puncak haji. (Bayu Putra/JawaPos.com)

JawaPos.com – Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Daerah Kerja (Daker) Makkah resmi melarang jamaah haji Indonesia sering-sering umrah sunnah sebelum puncak haji.

Tujuannya adalah untuk menjaga kondisi kesehatan jamaah haji Indonesia, agar tetap fit saat menjalani puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

Kasi Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi Daker Makkah Erti Herlina menjelaskan, pihaknya meminta KBIHU untuk memberi pengertian kepada jamaahnya soal aturan umrah sunnah sebelum puncak haji.

“Saat ini PPIH Arab Saudi hanya mengizinkan pelaksanaan umrah sunnah sebanyak 3 kali, maksimal 3 kali praarmuzna,” terangnya, dikutip Rabu (6/5).

Menurut Erti, PPIH fokus utama PPIH Arab Saudi saat ini adalah menyiapkan kondisi jamaah haji Indonesia agar maksimal saat menjalani puncak haji.

Sebab, ibadah umrah bisa sangat melelahkan bagi sebagian jamaah haji, terutama kalangan lansia.

Bila dipaksakan umrah sunnah lebih dari tiga kali sebelum puncak haji, maka jamaah berpotensi menjalani wukuf hingga lempar jumrah dengan sisa-sisa tenaga.

Itu akan sangat merugikan jamaah yang sudah menunggu bertahun-tahun untuk bisa beribadah haji di tanah suci.

Selain melarang sering-sering umrah, PPIH Arab Saudi juga telah menerbitkan edaran yang melarang KBIHU mengajak jamaahnya tur ke luar kota Makkah dan Madinah sebelum Armuzna.

Ada tiga ketentuan yang harus dipatuhi KBIHU. Pertama, KBIHU dilarang mengagendakan, memfasilitasi maupun menyelenggarakan city tour atau ziarah ke luar Madinah dan Makkah sebelum fase Armuzna selesai.

Editor: Bayu Putra
Tags
Artikel Terkait
Lagi, 3 WNI Ditangkap di Makkah Gara-Gara Penipuan Haji Ilegal dan Penyediaan Dam - Image
Haji

Lagi, 3 WNI Ditangkap di Makkah Gara-Gara Penipuan Haji Ilegal dan Penyediaan Dam

Selasa, 5 Mei 2026 | 17.00 WIB

Jamaah Haji Indonesia Perlu tahu, ini Cara Mudah Kembali ke 3 Terminal Bus Shalawat dari Masjidil Haram - Image
Haji

Jamaah Haji Indonesia Perlu tahu, ini Cara Mudah Kembali ke 3 Terminal Bus Shalawat dari Masjidil Haram

Senin, 4 Mei 2026 | 20.51 WIB

Efek Cuaca Panas di Tanah Suci, Jamaah Haji Lansia Tumbang Akibat Kepanasan dan Kelelahan - Image
Haji

Efek Cuaca Panas di Tanah Suci, Jamaah Haji Lansia Tumbang Akibat Kepanasan dan Kelelahan

Senin, 4 Mei 2026 | 17.36 WIB

Terpopuler

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis - Image
1

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

2

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

3

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

4

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas

7

Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus

8

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

9

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

10

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore