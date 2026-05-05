Soal Kejadian Air Mati, Kadaker Makkah Jelaskan Proses Pengadaan Air di Hotel Jamaah Haji Indonesia

Jamaah Haji Indonesia asal Kloter YIA 1 tiba di hotel di Makkah. Kadaker Makkah Jelaskan proses pengadaan air di hotel jamaah haji Indonesia. (Bayu Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com – Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH 2026 Ihsan Faisal angkat bicara soal kejadian air mati di salah satu hotel yang ditempati jamaah kloter YIA 1.
Ia menjelaskan, ketersediaan air memang menjadi salah satu masalah yang kadang muncul di hotel jamaah haji.
“Tadi ada laporan ke kami ada salah satu hotel yang mengalami kekurangan air atau debit air yang kurang,” terangnya.
Dia menjelaskan, ketersediaan air di Saudi memang tidak semelimpah di tanah air.
Baca Juga:Air di Hotel Jamaah Haji Indonesia Kloter YIA 1 Sempat Mati, PPIH Daker Makkah Pastikan Pulih Cepat
“Penyediaan air di sini itu sebagian bahkan mayoritas harus disuplai oleh truk-truk atau trailer yang membawa air,” lanjut Ihsan.
Karena jamaah yang masuk ke hotel sudah semakin banyak, persediaan air pun mulai menipis sehingga terjadi kendala.
Mski demikian, Ihsan menjamin bahwa petugas PPIH cepat tanggap dan segera menghubungi pihak terkait agar stok air segera dipenuhi kembali.
Ihsan menambahkan, setiap hari para petugas di sektor-sektor tempat tinggal jamaah haij Indonesia selalu mengecek ketersediaan air di masing-masing hotel.
“Kami sudah menginstruksikan seluruh petugas (akomodasi) setiap saat mengecek ketersediaan air. Jika air (tandon) tinggal setengahnya atau kurang dari itu, harus cepat-cepat menghubungi hotel untuk segera mengisi kembali,” imbuhnya.
Baca Juga:Tim Kesehatan Haji Indonesia Rutin Visit Kamar Jamaah Haji, Batuk Pilek Paling Sering Jadi Keluhan
Di luar itu, Ihsan juga mengimbau jamaah haji untuk menggunakan air dengan bijak. Bila di Indonesia jamaah bisa mendapatkan air kapan pun, di Saudi bisa jadi kondisinya berbeda dengan di tanah air.
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
Mantan Kiper Persebaya Surabaya Buka Suara! Dimas Galih Ungkap Kondisi Ruang Ganti PSBS Biak
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!