Soal Kejadian Air Mati, Kadaker Makkah Jelaskan Proses Pengadaan Air di Hotel Jamaah Haji Indonesia

JawaPos.com – Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH 2026 Ihsan Faisal angkat bicara soal kejadian air mati di salah satu hotel yang ditempati jamaah kloter YIA 1.

Ia menjelaskan, ketersediaan air memang menjadi salah satu masalah yang kadang muncul di hotel jamaah haji.

“Tadi ada laporan ke kami ada salah satu hotel yang mengalami kekurangan air atau debit air yang kurang,” terangnya.

Dia menjelaskan, ketersediaan air di Saudi memang tidak semelimpah di tanah air.

“Penyediaan air di sini itu sebagian bahkan mayoritas harus disuplai oleh truk-truk atau trailer yang membawa air,” lanjut Ihsan.

Karena jamaah yang masuk ke hotel sudah semakin banyak, persediaan air pun mulai menipis sehingga terjadi kendala.

Mski demikian, Ihsan menjamin bahwa petugas PPIH cepat tanggap dan segera menghubungi pihak terkait agar stok air segera dipenuhi kembali.

Ihsan menambahkan, setiap hari para petugas di sektor-sektor tempat tinggal jamaah haij Indonesia selalu mengecek ketersediaan air di masing-masing hotel.

“Kami sudah menginstruksikan seluruh petugas (akomodasi) setiap saat mengecek ketersediaan air. Jika air (tandon) tinggal setengahnya atau kurang dari itu, harus cepat-cepat menghubungi hotel untuk segera mengisi kembali,” imbuhnya.