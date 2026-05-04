Jamaah Haji Indonesia Perlu tahu, ini Cara Mudah Kembali ke 3 Terminal Bus Shalawat dari Masjidil Haram

JawaPos.com – Luasnya area masjidil Haram di Kota Makkah menjadi tantangan tersendiri bagi jamaah haji Indonesia.

Tidak jarang, jamaah masuk dari pintu tertentu, lalu keluar melalui pintu lainnya dan membuat lupa arah.

Hal itu tidak mengherankan, karena luas area Masjidil Haram saat ini mencapai 1,5 juta meter persegi.

Ratusan kali lipat lebih luas dibandingkan era Rasulullah Muhammad SAW, di mana masjidil Haram hanya berupa bangunan Ka’bah yang dikelilingi tanah lapang dengan batas tertentu yang menjadi pintu masuk dan keluar.

Untuk memfasilitasi jamaah haji Indonesia menuju Masjidil Haram, Kantor daerah Kerja Makkah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI menyediakan layanan bus shalawat.

Bus-bus itu akan berhenti di tiga terminal dekat Masjidil Haram. Yakni Jabal Ka’bah, Ajyad, dan Syib Amir.

Terminal Ajyad dan Jabal Ka’bah bisa ditempuh selama 5 menit berjalan kaki dari pelataran Masjidil Haram.

Sementara, untuk ke Terminal Syib Amir butuh waktu 10-15 menit berjalan kaki dari pelataran Masjidil Haram.

Terminal Jabal Ka’bah terletak di sisi Barat Laut Masjidil Haram. Kemudian, terminal Ajyad di Selatan Masjidil Haram, dan Syib Amir di Timur Laut Masjidil Haram.