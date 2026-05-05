Bayu Putra
Rabu, 6 Mei 2026 | 00.25 WIB

Tim Kesehatan Haji Indonesia Rutin Visit Kamar Jamaah Haji, Batuk Pilek Paling Sering Jadi Keluhan

Tim Kesehatan Haji Indonesia mengecek kondisi kesehatan jamaah lansia di Hotel Al Hidayah, Aziziyah, Makkah. (Media Center Haji 2026)

JawaPos.com – Pengecekan kondisi kesehatan jamaah haji Indonesia, terutama kalangan lansia menjadi perhatian khusus Petugas Penyelenggara Ibadah Haji.

Di hotel jamaah di kawasan Aziziyah, para petugas kesehatan haji rutin melakukan visit ke kamar-kamar jamaah haji lansia.

Mereka mengecek tensi hingga memantau tingkat kebugaran tiap jamaah. Termasuk yang memiliki catatan Kesehatan khusus.

“Rata-rata keluhan jemaah kebanyakan atau kasus yang paling banyak itu pasien jemaah mengalukan sakit batuk pilek, sakit menggorokan,” terang dr Mario Abdullah, Sp.An, anggota tim Kesehatan haji Indonesia di Aziziyah.

Dia menjelaskan, di klinik satelit yang ada di Aziziyah, pihaknya sudah bisa melayani pengobatan jamaah haji, termasuk memberi obat-obatan.

“Alhamdulillah obat-obatan sudah tersedia dan kami sudah bisa memberikan obat sesuai dengan indikasi,” lanjutnya.

Bila kondisi jamaah haji memerlukan penanganan lebih lanjut, pihaknya akan berkoordinasi dengan Klinik Kesehatan Haji Indonesia untuk dirujuk.

“Kalau memang ada kasus yang lebih berat lagi, kami akan berkoordinasi dengan rumah sakit untuk pasiennya dirujuk mendapatkan pelayanan lebih banyak,” jelas dr Mario.

Sementara itu, anggota tim Kesehatan haji lainnya, dr Dessy Mizarti Zailirin, Sp.P memberikan tips bagi jamaah untuk menghadapi cuaca panas di Kota Makkah agar tidak tumbang.

“Suhunya lebih dari 43 derajat, jadi pasien lebih sering mengalami kulit kering, gatal-gatal sampai melepuh,” terangnya.

