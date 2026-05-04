Jamaah Haji Lansia Bertumbangan Akibat Kepanasan dan Kelelahan, Efek Cuaca Panas di Tanah Suci

Jamaah haji Indonesia bersiap melaksanakan umrah wajib di Masjidil Haram. Cuaca Panas di Tanah Suci mulai berdampak pada jamaah haji lansia dan membuat cepat lelah. (Bayu Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com - Sabtu (2/5) dan Minggu (3/5) menjadi pengalaman tak menyenangkan bagi dua jamaah haji lansia Indonesia, yang baru saja menyelesaikan umrah wajib di Masjidil Haram.
Berjalan kaki menuju terminal bus di tengah teriknya matahari di atas kepala, meski tak jauh, setidaknya dua orang lansia tumbang dan nyaris pingsan dalam dua hari berturut.
Lokasi tumbangnya hampir sama. Yakni di area trotoar menanjak menuju terminal Jabal Ka'bah di seberang kompleks hotel Sheraton dan Anjum.
Dugaan utamanya adalah gejala awal serangan panas atau heatstroke. Itu terlihat dari kondisinya yang terlihat lemas sebelum tumbang.
Pada kejadian pertama Sabtu (2/5), JawaPos.com mendapati seorang lansia laki-laki tengah ditangani oleh tim Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama pada Jamaah Haji (PKPPJH).
Kursi roda sudah disiapkan untuk sang kakek di depan trotoar. Namun, tak mudah untuk memindahkan tubuh renta itu ke kursi roda.
Wartawan media ini lalu membantu dua anggota PKPPJH mengangkat jamaah lansia yang tak disebutkan identitasnya itu, dan mendudukkannya di kursi roda.
Setelahnya, petugas PKPPJH bergegas membawa jamaah tersebut ke tempat yang lebih sejuk di Terminal Jabal Ka’bah untuk didinginkan kepala dan tubuhnya yang sudah lemas.
Begitu pula kejadian kedua pada Minggu (3/5). Seorang jamaah lansia laki-laki kepanasan dan nyaris pingsan usai menyelesaikan umrah wajib. Ia lalu dibaringkan di trotoar.
Salah seorang petugas PKPPJH membawa air dingin lalu mengguyur tubuh dan kepala jamaah tersebut sebagai bentuk pertolongan pertama, sembari menanti ambulans datang.
