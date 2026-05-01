Jamaah Haji Embarkasi Surabaya Mulai Tiba di Makkah, Ada 1 Hotel Diisi 1 Kloter

JawaPos.com – Tepat pukul 14.20 Waktu Arab Saudi, Jumat (1/5), belasan bus yang membawa dua kloter jamaah haji Indonesia asal embarkasi SUB 1 dan 2 tiba di hotel Rabiyat Al Hijaz, Makkah.

Sebanyak 760 jamaah asal Kabupaten Probolinggo itu menjadi rombongan pertama dari Jawa Timur yang tiba di Makkah.

Secara keseluruhan, hari ini ada 5.984 jamaah haji dari 15 kloter yang tiba di Makkah. Termasuk di dalamnya 4 kloter jamaah haji asal embarkasi Surabaya, yakni SUB 1, 2, 3, dan 4 berisi 1.520 jamaah.

Hingga berita ini diterbitkan, baru tiga kloter SUB yang tiba di hotel, yakni SUB 1, 2, dan 3. Sementara kloter SUB 4 dijadwalkan tiba pukul 23.00 WAS.

Hotel-hotel jamaah dari empat kloter tersebut posisinya bersebelahan. Terletak di sektor 1 di wilayah Syisyah, Makkah.

Hotelnya tak terlalu besar, sehingga ada salah satu hotel yang dihuni oleh satu kloter saja.

Begitu tiba, jamaah haji diberi souvenir dan langsung dipersilakan naik ke kamar masing-masing didampingi oleh kepala rombongan.

“Saat ini jamaah haji istirahat dulu, kemudian nanti sekitar jam 10 malam itu pelaksanaan umrah wajib,” terang Kepala Sektor 1 Makkah Iman Romansyah.

Dia mengimbau para jamaah untuk benar-benar menjaga Kesehatan. Karena waktu menuju puncak haji masih panjang, sekitar 25 hari.