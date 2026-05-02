Fiqih Haji: 8 Syarat Sah Tawaf dan Tata Cara Pelaksanaannya dalam Ibadah Haji dan Umrah

JawaPos.com – Tawaf merupakan salah satu rukun dalam ibadah haji maupun umrah. Bila tidak dilakukan, maka ibadah haji dan umrah menjadi tidak sah.

Secara Bahasa, tawaf artinya berkeliling. Dalam ibadah haji dan umrah, tawaf adalah mengelilingi Ka’bah sebanyak tujuh putaran.

Jamaah haji dan umrah mengitari Ka’bah dengan berbagai macam cara. Ada yang berjalan kaki, ada pula yang karena alasan medis harus menggunakan alat bantu seperti kursi roda.

Beberapa tahun belakangan, otoritas Masjidil Haram memfasilitasi jamaah tertentu, khususnya lansia, untuk tawaf menggunakan buggy car, dan dilakukan di atap atau rooftpop masjid.

Sebagaimana ibadah lainnya, untuk melaksanakan tawaf tentu ada syaratnya agar sah saat dilakukan.

Berikut 8 syarat sah tawaf menurut mazhab Syafi’i sebagaimana dirangkum dalam panduan manasik haji yang diterbitkan Kementerian Haji dan Umrah RI:

1. Suci dari Hadas dan Najis Seseorang yang hendak melaksanakan tawaf hendaknya terlebih dahulu mensucikan diri dari hadas besar maupun kecil beserta najis.

Cara mensucikannya adalah dengan mandi bila berhadas besar dan wudhu untuk hadas kecil.

Menurut Mazhab Syafi’i, keharusan untuk suci dari hadas dan najis ini tidak lepas sifat tawaf yang nyaris sama seperti shalat, sebagaimana hadits berikut: