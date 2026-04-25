Dapur Konsumsi di Madinah Beroperasi, Jamaah Haji Dapat Makan Bergizi 3 Kali Sehari dengan Menu Indonesia

Petugas mengolah makanan yang akan dikonsumsi jamaah haji Indonesia yang berada di Madinah. Jamaah Haji mendapatkan makanan bergizi 3 kali sehari dengan menu Indonesia. (Media Center Haji 2026)
JawaPos.com – Konsumsi menjadi salah satu bagian terpenting dalam pelayanan jamaah haji Indonesia tahun ini.
Dapur-dapur yang ada di Madinah sudah mulai beroperasi menyesuaikan dengan kedatangan jamaah haji Indonesia.
Salah satu dapur yang sudah beroperasi untuk melayani konsumsi jamaah haji Indonesia adalah Dapur Catering Uhud Taiba.
Saat ini, dalam sehari, dapur ini menyediakan 6.000 boks makanan bagi jamaah haji Indonesia. Masing-masing 2.000 porsi untuk tiap sesi makan.
Para pekerja tanpa henti mengaduk masakan dalam kuali-kuali jumbo. Bara api nyaris tak pernah padam, mengingat banyaknya makanan yang harus dibuat.
Menu makanan ini tidak sekadar ada, melainkan wajib memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI.
Selain itu, dibandingkan tahun lalu, porsi makanan bagi jamaah haji di tiap sesi juga ditambah.
Bila pada tahun lalu jamaah diberikan 75 gram protein, tahun ini porsinya ditambah jadi 80 gram.
Begitu pula dengan karbohidrat, yang tahun ini ditetapkan sebanyak 170 gram. 20 gram lebih banyak dari tahun lalu.
Penambahan porsi makanan itu bertujuan menjaga asupan gizi jamaah agar tetap sehat selama menjalani ibadah di tanah suci dan mempersiapkan diri untuk puncak haji di Arafah.
