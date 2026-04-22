Angkutan Haji 2026 Dimulai, Bandara Soekarno Hatta jadi Embarkasi Terbesar di Indonesia Layani 34.557 Jamaah

JawaPos.com – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi resmi melepas keberangkatan jamaah haji kloter pertama tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Rabu (22/4). Momentum ini menandai dimulainya operasional angkutan haji nasional tahun ini.

Dudy memastikan seluruh proses keberangkatan jamaah telah dipersiapkan matang, mulai dari layanan bandara, keselamatan penerbangan, hingga kenyamanan perjalanan.

“Terminal 2F telah kami siapkan secara khusus untuk memberikan layanan terbaik bagi jemaah haji, mulai dari fasilitas hingga alur pelayanan yang terintegrasi. Kami ingin memastikan jemaah mendapatkan pengalaman perjalanan yang aman, nyaman, dan lancar sejak dari tanah air,” ujar Dudy dalam keterangannya, Rabu (22/4).

Dia membeberkan, Terminal 2F sendiri difungsikan sebagai terminal khusus haji dan dilengkapi layanan Mecca Route yang mempercepat proses keimigrasian Arab Saudi sejak di Indonesia. Sebanyak 10 konter imigrasi disiapkan agar proses keberangkatan lebih cepat dan tertib.

Pada kloter perdana ini, pemerintah memberangkatkan jamaah asal Banten sebanyak 393 orang menggunakan penerbangan GA 7302 tujuan Madinah. Adapun penerbangan haji dari Terminal 2F akan dilayani maskapai Garuda Indonesia dan Saudia Airlines.

Dudy menegaskan seluruh armada yang digunakan telah melalui pemeriksaan kelayakan atau ramp inspection. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan rute alternatif sebagai langkah mitigasi jika terjadi gangguan jalur penerbangan utama.

“Seluruh pesawat yang digunakan telah melalui ramp inspection dan dinyatakan laik udara sehingga aspek keselamatan penerbangan dapat terjamin,” jelasnya.

Adapun secara nasional, pada musim haji 2026 pemerintah akan memberangkatkan lebih dari 221 ribu jamaah melalui 14 bandara embarkasi di seluruh Indonesia dengan total 525 kloter penerbangan.

Ia menyampaikan bahwa Bandara Soekarno-Hatta menjadi salah satu embarkasi terbesar dengan total 34.557 jamaah atau sekitar 16,99 persen dari total nasional. Di hari yang sama, Menhub juga melepas kloter pertama dari embarkasi Kertajati, Majalengka, Jawa Barat.