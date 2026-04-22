Imigrasi Surabaya Perkuat Layanan untuk Masyarakat, Pastikan Kelancaran Keberangkatan Kloter Pertama Jamaah Haji 2026

JawaPos.com - Dalam rangka memperkuat layanan kepada masyarakat, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya terus memastikan kelancaran proses pemeriksaan keimigrasian pada keberangkatan jemaah haji kloter pertama Embarkasi Surabaya Tahun 1447 H/2026 M yang berlangsung di Terminal 1 Bandara Internasional Juanda.

Kloter 01 asal Kabupaten Probolinggo berjumlah 380 orang, terdiri dari 376 jemaah dan 4 petugas kloter, dengan nomor penerbangan SV5347 yang diberangkatkan menuju Madinah pada pukul 09.30 WIB.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Agus Winarto, hadir langsung di lokasi untuk memastikan seluruh tahapan pemeriksaan keimigrasian berjalan tertib, lancar, dan sesuai prosedur. Dalam pelaksanaannya, Imigrasi Surabaya berkolaborasi dengan InJourney, stakeholder bandara, Saudia selaku maskapai, serta otoritas imigrasi Arab Saudi dalam skema layanan Makkah Route.

Sebagai bentuk keseriusan dalam mengelola pelayanan keimigrasian bagi jemaah haji, Imigrasi Surabaya telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pendaratan yang bertugas khusus dalam pemeriksaan keimigrasian pada Embarkasi dan Debarkasi Surabaya. Pembentukan Satgas ini ditetapkan melalui Surat Perintah Kepala Kantor guna memastikan pelayanan berjalan optimal, mudah, cepat, dan sesuai ketentuan yang berlaku .

Selain itu, untuk menjamin kontinuitas pelayanan, Imigrasi Surabaya juga menerapkan sistem piket petugas selama 24 jam penuh selama masa operasional haji, dengan pengaturan jadwal terstruktur bagi seluruh personel yang terlibat.

“Imigrasi Surabaya berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji. Kami memastikan seluruh proses pemeriksaan keimigrasian berjalan optimal, didukung kesiapan personel dan sistem kerja yang terorganisir, sehingga jemaah dapat berangkat dengan aman, tertib, dan nyaman,” ujar Agus Winarto.

Sebelumnya, pelepasan jemaah haji kloter pertama secara resmi dilakukan oleh Khofifah Indar Parawansa di Asrama Haji Surabaya. Dalam arahannya, Gubernur Jawa Timur mengimbau seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan serta mematuhi seluruh ketentuan selama menjalankan ibadah haji.

Secara keseluruhan, Embarkasi Surabaya tahun 2026 akan memberangkatkan 44.087 jemaah dalam 116 kloter yang berasal dari Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur.

Imigrasi Surabaya terus berkomitmen mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji melalui pelayanan keimigrasian yang profesional, akuntabel, dan humanis.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya memastikan kelancaran proses pemeriksaan keimigrasian pada keberangkatan jemaah haji kloter pertama Embarkasi Surabaya Tahun 1447 H/2026 M yang berlangsung di Terminal 1 Bandara Internasional Juanda/(Istimewa).