Kesehatan Jamaah Haji Embarkasi Surabaya 2026 Membaik Dibanding Tahun Lalu

JawaPos.com - Pelaksana Tugas (Plt) Kanwil Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Jawa Timur, Moh. As'adul Anam menyebut kesehatanan jamaah calon haji 2026, lebih prima dibandingkan tahun lalu.

Penilaian tersebut terlihat dari sejumlah indikator di lapangan. Salah satunya berkurangnya penggunaan kursi roda oleh jamaah lanjut usia saat menjalani rangkaian ibadah haji di Tanah Suci.

"Tahun lalu, saya lihat kursi roda yang dipakai jamaah lansia bisa lebih dari 24 unit dalam satu kloter. Sementara tahun ini paling banyak satu kloter ada 10 jamaah yang memakai kursi roda," tutur As'adul, Rabu (23/4).

Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Surabaya menyebut berkurangnya jumlah kursi roda yang digunakan jamaah menjadi tanda bahwa kondisi kesehatan calon haji tahun ini lebih baik.

Lebih lanjut, Anam menilai penurunan jumlah jamaah lansia maupun yang sakit juga dipengaruhi pemeriksaan kesehatan yang kini dilakukan lebih ketat sebelum keberangkatan menuju Tanah Suci.

"Screening kesehatan jamaah calon haji semakin tinggi. Oleh karena itu, banyak jamaah yang karena dianggap sakit permanen, kemudian dialihkan kepada anaknya atau istrinya," imbuhnya.

Lebih lanjut, untuk mewujudkan tagline Haji 2026, yakni “Haji Ramah Lansia, Ramah Disabilitas, dan Ramah Perempuan”, Kemenhaj memperluas layanan bagi tiga kelompok jamaah agar bisa beribadah lebih nyaman.

"Untuk jamaah perempuan, kami membuka akses menjadi pembimbing. Di Jatim, aksesnya lebih dari 30 persen. Lalu untuk jamaah lansia dan disabilitas, kami juga sudah melengkapi layanan hingga Arab Saudi," tutur As'adul.