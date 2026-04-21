Dua Kloter Pertama Jamaah Calon Haji Embarkasi Surabaya 2026 Mulai Masuk Asrama

JawaPos.com - Ratusan jamaah calon haji yang tergabung dalam kelompok terbang (kloter) pertama dan kedua Embarkasi Surabaya Tahun 2026, tiba di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya pada Selasa (21/4).

Dari pantauan JawaPos.com di lokasi, rombongan kloter pertama tiba sekitar pukul 11.20 WIB. Padahal, sesuai jadwal semula, 376 calon jamaah haji dari Probolinggo dijadwalkan tiba pada pukul 09.30 WIB.

Kedatangan kloter pertama mengalami keterlambatan sekitar dua jam. Setelah itu, kloter kedua yang membawa jamaah dari Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, serta Kota Surabaya turut tiba di asrama.

Setibanya di asrama, jamaah calon haji (JCH) dikumpulkan di gedung Muzdalifah dan gedung Mina. "Selamat datang calon jemaah haji kloter pertama dari Tulungagung," ucap seorang petugas menyambut jamaah.

Jamaah calon haji menjalani serangkaian kegiatan, mulai dari pengecekan dokumen, pemeriksaan kesehatan, aktivitasi kartu Nusuk, pembagian paspor, pembagian living cost sebesar 750 riyal.

Plt Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Jawa Timur, As’adul Ana mengatakan ada dua kloter yang dijadwalkan tiba hari ini, yakni kloter 1 yang terdiri dari 376 JCH asal Kabupaten Probolinggo.

Sementara kloter 2 terdiri dari 374 JCH asal Kabupaten Probolinggo, 1 JCH asal Kabupaten Malang, dan 1 JCH asal Kota Surabaya. Masing-masing kloter didampingi oleh 4 Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH).

"Hari ini, tanggal 21 April 2026, alhamdulillah semuanya berjalan normal. Ini ada dua kloter dari Kabupaten Probolinggo. Kloter kedua ada tambahan jamaah dari Malang dan Surabaya," tuturnya di AHES, Selasa (21/4).