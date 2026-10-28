Nokia 6300 Bisa Dipakai ChatGPT hingga Gemini, Ponsel Jadul Kembali Berguna

JawaPos.com - Nokia 6300 pernah menjadi salah satu ponsel paling laris dari Nokia setelah dirilis pada 2007. Desain sederhana, harga terjangkau, serta perangkat lunak yang mudah digunakan menjadi sejumlah faktor yang membuat ponsel tersebut diminati.

Kini, hampir dua dekade setelah peluncurannya, Nokia 6300 versi orisinal mulai menghadapi keterbatasan untuk digunakan pada 2026.

Salah satu kendala utamanya adalah dukungan jaringan. Nokia 6300 versi orisinal masih mengandalkan jaringan 2G, yang semakin sulit ditemukan di sejumlah negara.

Selain itu, peramban bawaan ponsel tersebut sudah tertinggal dari perkembangan teknologi internet modern.

Seperti dilansir dari Engadget, peramban Nokia 6300 hanya mendukung protokol keamanan TLS 1.0. Setelah Apple, Google, Microsoft, dan Mozilla sepakat menghentikan dukungan terhadap standar tersebut pada 2020.

semakin sedikit situs web yang bisa diakses menggunakan protokol lama itu. Akibatnya, Nokia 6300 praktis kesulitan mengakses banyak layanan internet saat ini.

Meski begitu, seorang pengembang perangkat lunak asal Turki, Emir Karsiyakali, menemukan cara untuk membuat ponsel lawas tersebut tetap berguna.

Ia mengembangkan aplikasi yang memungkinkan Nokia 6300 terhubung dengan chatbot berbasis kecerdasan buatan (AI).

Pada akhir September lalu, Emir memperkenalkan aplikasi bernama Claude S40 melalui platform X.