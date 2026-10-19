ChatGPT Kini Bisa Baca Tab Chrome, Bantu Komparasi Produk hingga Isi Formulir

ChatGPT pada tab Chrome. (OpenAI)
JawaPos.com - OpenAI memperbarui ekstensi ChatGPT untuk Google Chrome dengan kemampuan mengakses tab peramban yang sedang dibuka pengguna. Pembaruan ini memungkinkan chatbot AI tersebut memberikan jawaban yang lebih personal sekaligus membantu menyelesaikan berbagai tugas tanpa harus berpindah aplikasi.
Melalui fitur tersebut pengguna dapat meminta ChatGPT memeriksa sejumlah tab untuk mengumpulkan dan membandingkan informasi. Misalnya pengguna bisa meminta chatbot membandingkan beberapa produk yang dibuka di tab berbeda berdasarkan harga, ukuran, estimasi pengiriman, hingga kebijakan pengembalian barang.
Seperti dilansir dari Engadget kemampuan tersebut juga mendukung pekerjaan yang membutuhkan beberapa tahapan. Melalui ChatGPT Work, pengguna dapat meminta bantuan untuk mengirim pesan, mengisi formulir, hingga mengatur tab peramban.
Sebagai contoh, pengguna bisa meminta ChatGPT mengisi formulir pendaftaran di klinik gigi, kemudian menambahkan jadwal kunjungan ke kalender. ChatGPT juga dapat membantu menganalisis ketentuan dari sejumlah kontraktor yang terbuka di beberapa tab, lalu menyusun draf surel kepada penyedia jasa yang paling sesuai.
Selain itu, ChatGPT yang tersedia melalui bilah sisi atau sidebar Chrome kini dapat mengakses riwayat percakapan pengguna. Dengan begitu, pengguna bisa melanjutkan percakapan atau memberikan instruksi tanpa perlu meninggalkan halaman yang sedang dibuka.
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Jawa Pos
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