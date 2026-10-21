OpenAI Luncurkan Fitur Obrolan Terkunci untuk Jaga Privasi Pengguna di ChatGPT

JawaPos.com - OpenAI menghadirkan fitur obrolan terkunci atau locked chats untuk membantu pengguna menjaga privasi percakapan di ChatGPT. Melalui fitur ini, pengguna dapat melindungi percakapan tertentu agar tidak mudah diakses orang lain, termasuk ketika ponsel sedang dipinjamkan.

Untuk membuka percakapan yang terkunci, pengguna perlu memasukkan PIN empat digit. Khusus perangkat iPhone dan Android, akses juga dapat menggunakan sistem autentikasi biometrik seperti Face ID jika didukung. Percakapan yang dilindungi nantinya ditempatkan dalam kategori khusus bernama Locked chats.

Seperti dilansir dari Engadget, fitur ini dirancang untuk mencegah orang lain melihat percakapan pengguna saat mengakses perangkat yang sama. Namun, obrolan terkunci bukanlah bentuk enkripsi ujung ke ujung (end-to-end encryption). Dengan demikian, fitur tersebut tidak berarti percakapan sepenuhnya kebal terhadap akses berdasarkan proses hukum yang berlaku.

Dalam halaman dukungannya, OpenAI juga menjelaskan bahwa fitur ini tidak mengubah pengaturan penggunaan percakapan untuk pelatihan model secara otomatis. Durasi penyimpanan percakapan oleh OpenAI pun tidak berubah hanya karena pengguna mengaktifkan obrolan terkunci.

Ada hal penting lain yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan fitur tersebut. Jika pengguna perlu mengatur ulang PIN karena alasan tertentu, seluruh obrolan terkunci beserta file yang diunggah di dalamnya akan dihapus.

"Tindakan ini tidak dapat dibatalkan, dan tim Dukungan OpenAI tidak dapat memulihkan konten yang telah dihapus tersebut," demikian peringatan OpenAI dalam halaman dukungannya.

OpenAI menyatakan fitur obrolan terkunci sedang diluncurkan secara bertahap. Pengguna yang belum menemukan opsi tersebut mungkin perlu menunggu beberapa hari hingga fitur tersedia di akun masing-masing.

Fitur ini direncanakan tersedia bagi pengguna ChatGPT gratis maupun pelanggan Go, Plus, dan Pro. Pada perangkat Android dan iOS, pengguna juga dapat memanfaatkan mode suara (voice mode) bersama obrolan terkunci.