Apple Batasi Pembelian iPhone Duo di Jepang dan Korea Selatan, Ini Alasannya

JawaPos.com - Apple membatasi pembelian langsung iPhone Duo dan iPhone 18 Pro Max di Apple Store Jepang dan Korea Selatan menjelang peluncuran pada Jumat (23/10). Untuk sementara, kedua perangkat tersebut hanya bisa dibeli oleh pelanggan yang telah memesan jadwal pengambilan barang di gerai resmi Apple.

Seperti dilansir dari Macrumors, kebijakan tersebut diumumkan melalui pemberitahuan di situs resmi Apple untuk kedua negara. Artinya, pelanggan yang datang langsung tanpa reservasi kemungkinan tidak dapat membeli iPhone Duo saat peluncuran.

Pembatasan ini diduga berkaitan dengan keterbatasan pasokan serta upaya Apple mencegah praktik percaloan yang kerap terjadi di pasar Asia. Namun, belum diketahui apakah kebijakan serupa akan diterapkan di negara lain.

Pemesanan awal atau pre-order iPhone Duo sendiri telah dibuka pada Jumat. Dalam 30 menit pertama setelah pemesanan dimulai, estimasi pengiriman untuk pesanan baru melalui toko daring Apple bahkan telah mundur hingga 25 Januari.

Dalam pernyataan yang dirilis pada hari yang sama, Apple menyebut permintaan terhadap iPhone Duo sangat luar biasa. Perusahaan juga mengatakan sedang berupaya keras untuk memenuhi pesanan pelanggan secepat mungkin. Meski demikian, Apple tidak mengungkapkan angka penjualan perangkat tersebut secara spesifik.

Apple juga menyarankan pelanggan yang ingin memesan iPhone Duo untuk diambil langsung di Apple Store agar memeriksa kembali informasi terbaru pada Sabtu (24/10).

Sesuai jadwal, iPhone Duo seharusnya mulai dipajang di Apple Store di seluruh dunia pada Jumat (23/10). Namun, ketersediaan perangkat bagi pelanggan yang datang langsung tanpa reservasi di Amerika Serikat dan negara lain masih belum dapat dipastikan.

MacRumors melaporkan bahwa sejumlah manajer Apple Store telah menginstruksikan staf untuk mengingatkan pelanggan agar tidak datang langsung dengan tujuan membeli iPhone Duo saat peluncuran.