Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede

JawaPos.com - Pemerintah Kota (pemkot) Surabaya menghentikan aktivitas usaha potong ayam di pemukiman kampung kawasan Bratang Gede, Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo.

Kebijakan ini dilakukan sebagai tindaklanjut dari aduan warga sekitar yang mengalami dampak dari aktivitas usaha turun temurun itu.

Pasalnya, usaha potong ayam itu menyebabkan bau, kebisingan hingga gangguan lingkungan.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menceritakan mulanya mendapat aduan dari warga melalui pesan langsung (DM) Instagram terkait keluhan tersebut.

Eri kemudian meminta jajaran terkait melakukan pengecekan. Hasilnya, usaha tersebut ternyata tidak mengantongi izin pemotongan unggas.

Mereka hanya memiliki izin perdagangan usaha dan juga telah kadaluarsa yakni terakhir diperbarui pada tahun 1998.

"Sejak pertama kali membaca laporan tersebut, saya menilai aktivitas ini tidak sesuai aturan. Sebab, sudah ada ketentuan bahwa RPU tidak boleh berada di tengah permukiman warga," ujar Eri, Jumat (23/10/2026).

Saat ini, tempat usaha tersebut dilarang untuk beroperasi dengan dilakukan penyegelan.

"Saya sudah meminta Satpol PP untuk melakukan penyegelan," tegasnya.