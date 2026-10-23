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Ardini Pramitha
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01.45 WIB

Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede

Pemkot Surabaya segel tempat pemotongan ayam di tengah permukiman warga di kawasan Bratang Gede. (Diskominfo Surabaya) - Image

Pemkot Surabaya segel tempat pemotongan ayam di tengah permukiman warga di kawasan Bratang Gede. (Diskominfo Surabaya)

JawaPos.com - Pemerintah Kota (pemkot) Surabaya menghentikan aktivitas usaha potong ayam di pemukiman kampung kawasan Bratang Gede, Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo.

Kebijakan ini dilakukan sebagai tindaklanjut dari aduan warga sekitar yang mengalami dampak dari aktivitas usaha turun temurun itu. 

Pasalnya, usaha potong ayam itu  menyebabkan bau, kebisingan hingga gangguan lingkungan. 

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menceritakan mulanya mendapat aduan dari warga melalui pesan langsung (DM) Instagram terkait keluhan tersebut. 

Eri kemudian meminta jajaran terkait melakukan pengecekan. Hasilnya, usaha tersebut ternyata tidak mengantongi izin pemotongan unggas. 

Mereka hanya memiliki izin perdagangan usaha dan juga telah kadaluarsa yakni terakhir diperbarui pada tahun 1998.

"Sejak pertama kali membaca laporan tersebut, saya menilai aktivitas ini tidak sesuai aturan. Sebab, sudah ada ketentuan bahwa RPU tidak boleh berada di tengah permukiman warga," ujar Eri, Jumat (23/10/2026).

Saat ini, tempat usaha tersebut dilarang untuk beroperasi dengan dilakukan penyegelan. 

"Saya sudah meminta Satpol PP untuk melakukan penyegelan," tegasnya.

Kepala DKPP Kota Surabaya Nanik Sukristina mengatakan, hasil pemeriksaan menunjukkan dokumen perizinan usaha tersebut sudah tidak berlaku. 

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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