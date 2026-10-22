Prediksi Skor Flamengo vs Estudiantes: Misi Tuan Rumah Amankan Tiket Final Copa Libertadores 2026

JawaPos.com – Flamengo akan menjamu Estudiantes de La Plata pada leg kedua semifinal Copa Libertadores 2026 di Stadion Maracana, Jumat (23/10/2026).

Pertandingan ini menjadi penentu bagi kedua tim untuk memperebutkan satu tempat di partai final setelah bermain imbang tanpa gol pada leg pertama di Argentina.

Hasil 0-0 membuat peluang kedua tim masih terbuka. Flamengo memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri, sedangkan Estudiantes perlu tampil disiplin jika ingin membawa pulang hasil positif dari Brasil.

Flamengo datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan 3-0 atas Bahia di Serie A Brasil.

Hasil tersebut sekaligus menjaga posisi mereka di puncak klasemen Serie A Brasil. Modal ini menjadi bekal penting bagi tim asuhan Leonardo Jardim sebelum menghadapi laga yang menentukan perjalanan mereka di Copa Libertadores.

Meski demikian, Flamengo tidak bisa tampil dengan kekuatan penuh. Giorgian de Arrascaeta dan Danilo disebut menjadi beberapa pemain yang absen. Kehilangan pemain penting tentu dapat memengaruhi keseimbangan tim, terutama ketika mereka harus membongkar pertahanan lawan yang diperkirakan bermain rapat.

Kembalinya Jorginho dari skorsing menjadi kabar positif bagi Flamengo. Pengalamannya di lini tengah diharapkan mampu membantu tuan rumah mengendalikan tempo permainan sekaligus menjaga aliran bola agar serangan berjalan lebih teratur.

Bermain di Maracana, Flamengo kemungkinan akan berusaha mengambil inisiatif sejak awal. Penguasaan bola dan tekanan dari sisi sayap bisa menjadi senjata untuk menciptakan peluang.