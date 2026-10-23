Prediksi Skor Alaves vs Malaga: Tuan Rumah Berpeluang Menang Satu Gol

JawaPos.com - Deportivo Alaves akan menghadapi Malaga dalam lanjutan Liga Spanyol 2026/2027. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Los Babazorros, julukan Deportivo Alaves, untuk mengakhiri tren negatif yang menghantui mereka dalam beberapa pekan terakhir.

Deportivo Alaves dijadwalkan menjamu Malaga di Stadion Mendizorrotza, Sabtu (24/10) pukul 02.00 WIB. Meski bermain di hadapan pendukung sendiri, Los Babazorros datang dengan modal kurang meyakinkan.

Deportivo Alaves belum meraih kemenangan dalam lima pertandingan terakhir. Padahal, mereka sempat mengawali musim dengan cukup menjanjikan melalui tiga kemenangan dan satu hasil imbang dalam empat laga awal.

Setelah itu, performa pasukan Quique Sanchez Flores mengalami penurunan. Deportivo Alaves kini menempati peringkat ketujuh dengan koleksi 11 poin dari tiga kemenangan, dua hasil imbang, dan empat kekalahan.

Bermain di kandang sendiri menjadi kesempatan bagi Deportivo Alaves untuk bangkit sekaligus memperbaiki posisi di klasemen.

Di sisi lain, Malaga datang dengan catatan lebih buruk karena belum meraih kemenangan musim ini. Dari sembilan pertandingan yang telah dijalani, mereka mengumpulkan empat poin melalui empat hasil imbang, sedangkan lima laga lainnya berakhir dengan kekalahan.

Kekalahan 2-5 dari Real Sociedad pada pertandingan terakhir semakin memperpanjang periode sulit Malaga. Hasil tersebut juga menjadi kekalahan ketiga mereka dalam empat pertandingan liga terakhir.

Malaga kini berada di dasar klasemen atau peringkat ke-20 dengan torehan empat poin. Laga tandang melawan Deportivo Alaves pun menjadi ujian berat bagi Los Boquerones, julukan Malaga.

Masalah utama Malaga terletak pada rapuhnya lini pertahanan dan minimnya produktivitas di depan gawang. Mereka telah kebobolan 18 gol dan baru mencetak enam gol. Catatan tersebut menunjukkan perlunya pembenahan jika ingin mencuri poin dari markas Deportivo Alaves.