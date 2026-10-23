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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 23 Oktober 2026 | 14.11 WIB

Prediksi Skor PSBS Biak vs Barito Putera: Laskar Antasari Berpeluang Menang Telak

Barito Putera berpeluang melanjutkan tren positif saat menghadapi PSBS Biak pada pekan ketujuh Pegadaian Championship 2026/27. Namun, Laskar Antasari tetap diminta waspada meski lawan sedang terpuruk. (Dok. Barito) - Image

Barito Putera berpeluang melanjutkan tren positif saat menghadapi PSBS Biak pada pekan ketujuh Pegadaian Championship 2026/27. Namun, Laskar Antasari tetap diminta waspada meski lawan sedang terpuruk. (Dok. Barito)

JawaPos.com - PS Barito Putera berpeluang meraih kemenangan saat menghadapi PSBS Biak pada pekan ketujuh Pegadaian Championship 2026/27. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Sriwedari, Solo, Jumat (23/10) malam.

Laskar Antasari datang dengan modal positif setelah meraih dua kemenangan beruntun atas Persiba Balikpapan dan De Red FC, masing-masing dengan skor 2-0. Sebaliknya, PSBS Biak masih terpuruk setelah menelan enam kekalahan beruntun.

Perbedaan performa kedua tim membuat Barito Putera lebih diunggulkan di atas kertas. Meski begitu, pelatih Djajang Nurdjaman mengingatkan anak asuhnya agar tidak meremehkan Badai Pasifik.

PSBS Biak Terpuruk, Barito Putera Lebih Diunggulkan

PSBS Biak masih kesulitan menemukan performa terbaiknya pada musim ini. Tim berjuluk Badai Pasifik tersebut menelan enam kekalahan beruntun dengan jumlah kebobolan yang cukup besar.

PSBS takluk 0-5 dari Deltras FC, dihajar Persis Solo 0-7, kemudian kalah 0-6 dari Persela Lamongan. Mereka sempat mencetak satu gol ketika menghadapi RANS Nusantara FC, tetapi tetap kalah 1-5.

Rentetan hasil buruk berlanjut saat PSBS kalah 0-6 dari Kendal Tornado FC dan 1-6 dari Persipura Jayapura.

Hasil tersebut membuat PSBS Biak terpuruk di dasar klasemen Grup B dengan minus empat poin. Catatan kebobolan dalam enam pertandingan itu juga memperlihatkan bahwa sektor pertahanan menjadi salah satu pekerjaan rumah terbesar bagi tim asal Papua tersebut.

Di sisi lain, Barito Putera berada di posisi kelima dengan koleksi 10 poin dari enam pertandingan. Laskar Antasari mencatatkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan.

Tim asal Kalimantan Selatan itu juga sedang membangun momentum setelah mengamankan enam poin dari dua laga terakhir. Konsistensi tersebut menjadi modal untuk memburu kemenangan ketiga secara beruntun.

Djajang Nurdjaman Minta Barito Putera Tetap Waspada

Meski memiliki modal lebih baik, Djajang Nurdjaman tidak ingin para pemainnya terlalu percaya diri menghadapi PSBS Biak. Dia meminta tim tetap fokus dan tidak menjadikan catatan buruk lawan sebagai alasan untuk mengendurkan konsentrasi.

Editor: Hendra
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Sumber: iLeague, PSBS, Barito Putera
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