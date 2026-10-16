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Rian Alfianto
Jumat, 16 Oktober 2026 | 21.11 WIB

iPhone Duo Bakal Hadir di Indonesia, Kapan Mulai Dijual?

iPhone Duo bakal hadir di Indonesia melalui Digimap. Simak sinyal peluncuran, spesifikasi layar lipat, dan perkiraan waktu penjualannya. GM Marketing Apple Business PT MAP Zona Adiperkasa, Farah Fausa Winarsih. (Rian/JawaPos.com).&nbsp; - Image

iPhone Duo bakal hadir di Indonesia melalui Digimap. Simak sinyal peluncuran, spesifikasi layar lipat, dan perkiraan waktu penjualannya. GM Marketing Apple Business PT MAP Zona Adiperkasa, Farah Fausa Winarsih. (Rian/JawaPos.com).&nbsp;

JawaPos.com - iPhone Duo bakal hadir di Indonesia, tetapi jadwal penjualannya masih belum diumumkan. Sinyal kehadiran ponsel layar lipat pertama Apple tersebut disampaikan GM Marketing Apple Business PT MAP Zona Adiperkasa, Farah Fausa Winarsih, yang mengisyaratkan perangkat itu akan tersedia melalui Digimap.

“(iPhone Duo) InsyaAllah hadir di Indonesia. (Kapan?) Ditunggu saja,” ujar Farah saat ditemui JawaPos.com di Digimap Store Mal Grand Indonesia, Jakarta, Jumat (16/10), dalam acara peluncuran iPhone 18 Series.

Pernyataan tersebut memberikan harapan bagi konsumen yang menantikan iPhone dengan desain layar lipat.

Namun, Farah belum mengungkapkan tanggal peluncuran maupun waktu penjualan perangkat tersebut di Indonesia.

Karena belum ada pengumuman resmi, kemungkinan iPhone Duo mulai dijual pada akhir 2026 juga belum bisa dipastikan.

Konsumen masih perlu menunggu informasi lanjutan mengenai jadwal peluncuran, harga, dan ketersediaan perangkat di pasar Tanah Air.

iPhone Duo Usung Layar Lipat 7,6 Inci

iPhone Duo hadir dengan konsep berbeda dari lini iPhone sebelumnya. Perangkat ini mengusung desain layar lipat yang memungkinkan pengguna menikmati layar lebih luas ketika ponsel dibuka, tetapi tetap mempertahankan bentuk yang lebih ringkas saat dilipat.

Berdasarkan spesifikasi yang disebutkan, iPhone Duo memiliki layar utama berukuran 7,6 inci ketika dibuka.

Adapun layar bagian luar berukuran 5,4 inci, yang memungkinkan pengguna mengakses perangkat tanpa harus selalu membuka lipatannya.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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