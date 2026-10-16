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Rian Alfianto
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 04.30 WIB

Penjualan iPhone 18 Pro Dimulai, Gerai Ritel dan Layanan Servis Diperluas

Konsumen antusias membuka perangkat iPhone 18 mereka. (Rian/JawaPos.com) - Image

Konsumen antusias membuka perangkat iPhone 18 mereka. (Rian/JawaPos.com)

JawaPos.com - Penjualan iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max di Indonesia dimulai pada 16 Oktober 2026. Bersamaan dengan peluncuran ponsel terbaru Apple tersebut, jaringan ritel resmi juga memperluas layanan melalui pembukaan gerai baru yang dilengkapi pusat servis terintegrasi di Plaza Senayan, Jakarta.

Perluasan gerai dan layanan purnajual ini menjadi bagian dari perkembangan jaringan penjualan perangkat Apple di Indonesia. Konsumen tidak hanya dapat membeli perangkat terbaru, tetapi juga mengakses layanan servis dalam satu lokasi.

Gerai baru di Plaza Senayan mengusung konsep Apple Premium Partner dengan area yang lebih luas. Lokasi tersebut menjadi gerai Apple Premium Partner keenam di Jakarta yang berada dalam jaringan Digimap.

Penjualan iPhone 18 Pro Tersedia di 107 Gerai

Mulai 16 Oktober 2026, iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max tersedia melalui 107 gerai Digimap di seluruh Indonesia. Pembelian juga dapat dilakukan melalui situs resmi Digimap serta toko resminya di Shopee dan Lazada.

Pada hari pertama penjualan, peluncuran digelar serentak di tiga lokasi, yakni Grand Indonesia dan Plaza Senayan di Jakarta serta Trans Studio Mall Bandung.

General Manager Marketing Apple Business PT MAP Zona Adiperkasa Farah Fausa mengatakan, kedua model tersebut sudah tersedia bagi konsumen di Indonesia.

iPhone 18 Pro kini tersedia di Indonesia dan Digimap sebagai salah satu Apple Premium Partner pun menghadirkan rangkaian iPhone terbaru ini untuk pelanggan setia. Hari ini rangkaian iPhone 18 Pro dan Pro Max yang sudah ditunggu oleh pelanggan sudah tersedia di Digimap,” ujar Farah ditemui JawaPos.com di Jakarta, Jumat (16/10).

Peluncuran tersebut turut diwarnai program hadiah untuk pembeli berdasarkan urutan antrean di tiga gerai yang menggelar acara. Nilai hadiah tertinggi yang disiapkan penyelenggara mencapai Rp 18 juta untuk antrean pertama.

Hadiah lainnya diberikan kepada pembeli dalam kelompok antrean berikutnya, dengan nilai yang bervariasi. Merchandise kolaborasi Digimap dan Massicot serta AirPods generasi keempat termasuk dalam hadiah yang disiapkan.

Editor: Estu Suryowati
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