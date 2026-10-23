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Risma Azzah Fatin
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 05.09 WIB

5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami

Ilustrasi seorang introvert dengan jiwa kepemimpinan yang tinggi (Magnific) - Image

Ilustrasi seorang introvert dengan jiwa kepemimpinan yang tinggi (Magnific)

JawaPos.com – Posisi kepemimpinan kerap dikaitkan dengan kepribadian ekstrover, yaitu individu yang mudah bergaul, berani berbicara di depan umum, serta percaya diri ketika menjadi pusat perhatian.

Meski demikian, kepribadian introvert juga memiliki potensi untuk menjadi pemimpin yang tangguh karena kemampuan memimpin tidak hanya ditentukan oleh keterampilan bersosialisasi, tetapi juga oleh cara seseorang memahami situasi dan mengambil keputusan.

Seorang introvert dapat mengembangkan kemampuan kepemimpinannya tanpa harus mengubah karakter dasar yang dimiliki.

Dilansir dari laman YourTango, berikut 5 kiat seorang introvert agar menjadi pemimpin tangguh tanpa harus merubah sikap dan perilaku.

1.     Menetapkan Tujuan

Memang, banyak orang introvert yang kesulitan berpikir berlebihan, tetapi itu tidak selalu buruk. Kemampuan mereka untuk berefleksi, menganalisis, dan membuat rencana memberi mereka arah yang sangat berharga.

Ini tidak berarti Anda mengincar jabatan tertentu ini bisa berarti Anda tahu tujuan yang ingin dicapai atau masalah yang ingin dipecahkan. Berpikir berlebihan bisa menjadi kekuatan super seorang introvert.

2.     Memanfaatkan Kekuatan Unik yang Dimiliki Introvert

Editor: Novia Tri Astuti
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