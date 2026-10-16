Antusiasme Sambut iPhone 18 Pro-iPhone 18 Pro Max: Banyak Penggemar Rela Antre sejak Dini Hari

Penggemar rela antre sejak dini hari demi menjadi yang pertama menggenggam iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max. (Istimewa)
JawaPos.com - Kehadiran ponsel terbaru dengan teknologi yang dinantikan konsumen kembali diwarnai pengalaman berburu perangkat sejak dini hari.
Antusiasme itu terlihat dalam peluncuran iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max pada Jumat (16/10). Melalui layanan Midnight Delivery, Blibli mulai mengirimkan perangkat kepada pelanggan sejak pukul 00.01 WIB. Pengiriman ditargetkan selesai maksimal pukul 02.00 WIB bagi pelanggan yang telah melakukan pre-order melalui situs blibli.com.
Salah satu pelanggan yang menerima perangkat di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Riana Lisa, mengaku puas dengan proses pemesanan hingga pengiriman. “Aku seneng banget, barangnya cepat banget sampai, sesuai janji,” ujarnya.
Dia juga menilai proses pemesanan berjalan lancar dan transaksi berlangsung aman. Riana mengatakan, perlindungan perangkat hingga 36 bulan menjadi salah satu keuntungan yang diperolehnya, terutama karena aktivitas luar ruang yang cukup tinggi.
Antusiasme berlanjut pada pagi hari melalui layanan early pick up di hello Store Grand Indonesia. Sejumlah pelanggan datang untuk mengambil perangkat yang telah dipesan. Pelanggan pertama bahkan tercatat mulai mengantre pada pukul 02.38 WIB, meski pengambilan perangkat baru dimulai pukul 08.00 WIB.
Selain di pusat perbelanjaan, pengambilan pesanan juga difasilitasi melalui Blibli Hello Pre-order Booth yang hadir di lima lokasi perkantoran Jakarta. Lokasi tersebut meliputi Menara Astra, Sampoerna Strategic Square, Menara Indomaret, The Breeze, dan South Quarter Tower.
Melalui fasilitas itu, pelanggan yang telah melakukan pre-order bisa mengambil perangkat di lokasi yang lebih dekat dengan aktivitas sehari-hari. Tim toko juga membantu aktivasi layanan Gratis Perlindungan Lengkap hingga 36 bulan sekaligus memberikan penjelasan mengenai manfaat perlindungan tersebut.
Sebagai bagian dari program peluncuran, 30 pelanggan pertama yang melakukan early pick up di hello Store Grand Indonesia memperoleh hadiah khusus. Hadiah yang disediakan antara lain AirPods 4, iPhone Wallet with MagSafe, dan USB-C Power Adapter 20W.
Dari sisi transaksi, iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max ditawarkan dengan cicilan mulai Rp 1.229.125 per bulan. Penawaran lainnya mencakup potongan harga hingga Rp 1,8 juta, cicilan nol persen hingga 24 bulan, serta potongan harga tukar tambah atau trade-in hingga Rp 4 juta, sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.
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