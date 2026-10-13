Penjualan iPhone 18 Pro Lebih Kuat, JP Morgan Ungkap Penyebab Produksi Dipangkas

JawaPos.com - Penjualan iPhone 18 Pro di Tiongkok dilaporkan lebih tinggi dibandingkan pendahulunya, iPhone 17 Pro. Meski demikian, kabar mengenai pemangkasan pesanan komponen Apple memunculkan kekhawatiran terhadap permintaan produk terbaru perusahaan tersebut.

Seperti dilansir dari GSM Arena, analis JP Morgan menilai langkah pemangkasan produksi itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Dalam catatan kepada investor, mereka menyebut penyesuaian produksi merupakan hal yang lazim dilakukan Apple setelah peluncuran produk baru, terutama di tengah strategi peluncuran iPhone secara bertahap.

Apple telah memperkenalkan iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max pada September. Sementara itu, model iPhone 18 non-Pro dijadwalkan meluncur pada awal tahun depan. Jarak waktu peluncuran tersebut dinilai turut memengaruhi pola permintaan konsumen terhadap lini iPhone terbaru.

Catatan JP Morgan juga sejalan dengan pengamatan pasar di Tiongkok yang menunjukkan permintaan iPhone 18 Pro lebih tinggi dibandingkan iPhone 17 Pro pada periode yang sama tahun sebelumnya. Meski kenaikannya tidak terlalu besar, tren tersebut tetap menunjukkan adanya peningkatan minat konsumen terhadap model Pro terbaru.

Di sisi lain, sebagian konsumen diperkirakan memilih menunda pembelian hingga iPhone 18 versi standar tersedia. Model vanilla atau versi reguler biasanya menjadi salah satu varian yang paling diminati konsumen.

Para analis memperkirakan belum hadirnya model standar tersebut dapat menekan pendapatan Apple dari penjualan iPhone sekitar 2 persen. Namun, konsumen yang tidak ingin menunggu berpotensi memilih iPhone 18 Pro lebih dahulu sehingga turut menopang penjualannya.

Menariknya, menurut analisis tersebut, iPhone 17 Pro juga masih mencatatkan penjualan yang kuat meskipun model itu sudah tidak lagi tersedia di situs resmi Apple.