Tak Cuma iPhone, Apple Siapkan Bel Pintu hingga Kamera Pintar Bareng LG

JawaPos.com - Apple kembali memperkuat langkahnya di pasar rumah pintar (smart home). Setelah sejumlah laporan mengenai rencana perusahaan mengembangkan ekosistem rumah pintar, kini Apple disebut tengah menyiapkan berbagai perangkat baru melalui kolaborasi dengan LG Electronics.

Seperti dilansir dari Engadget, mengutip laporan Mark Gurman dari Bloomberg, dokumen regulasi terbaru LG mengungkap adanya sejumlah perangkat rumah pintar yang dikembangkan melalui kerja sama kedua perusahaan.

Produk tersebut diperkirakan mencakup bel pintu pintar, termostat pintar, kunci pintu pintar (smart deadbolt), kamera keamanan dalam dan luar ruangan, hingga kamera dengan lampu sorot (floodlight camera).

Berbeda dari produk yang menggunakan logo Apple, perangkat-perangkat tersebut kabarnya akan dipasarkan dengan merek LG. Perusahaan asal Korea Selatan itu disebut akan menangani proses manufaktur sekaligus dukungan untuk produk tersebut.

Jajaran perangkat rumah pintar ini diperkirakan diperkenalkan pada pekan depan. Kehadirannya akan melengkapi strategi Apple membangun ekosistem teknologi rumah yang lebih terhubung, yang kemungkinan berpusat pada perangkat hub baru yang telah dikembangkan perusahaan selama beberapa tahun.

Selain perangkat hub, Apple juga dikabarkan menyiapkan HomePod Mini generasi baru dan set-top box TV sebagai bagian dari ekspansi tersebut. Perangkat bermerek Apple diperkirakan akan tersedia lebih dulu, sementara aksesori buatan LG disebut baru akan memasuki pasar setidaknya dalam beberapa bulan mendatang.

Kolaborasi ini sekaligus menjadi langkah baru bagi LG di segmen rumah pintar. Selama ini, perusahaan lebih dikenal melalui produk elektronik dan peralatan rumah tangga berukuran besar dibandingkan perangkat smart home.

Meski demikian, kerja sama dengan Apple bukan hal baru bagi LG. Kedua perusahaan sebelumnya telah bekerja sama di sejumlah sektor, termasuk menghadirkan perangkat lunak Apple pada televisi pintar LG serta menyediakan monitor pihak ketiga untuk pengguna MacBook.