PS5 Bisa Dipakai Nonton 100+ Saluran TV Gratis, Sony Ikuti Langkah Xbox

JawaPos.com - Pemilik PlayStation 5 (PS5) di Amerika Serikat kini mendapatkan opsi hiburan baru.

Sony menghadirkan layanan free ad-supported streaming television (FAST) yang memungkinkan pengguna menonton lebih dari 100 saluran TV secara gratis dengan dukungan iklan langsung melalui konsol.

Seperti dilansir dari Engadget, layanan streaming tersebut tersedia melalui tab Media di PS5.

Selain menghadirkan berbagai saluran TV secara langsung, Sony juga menyediakan pilihan konten on-demand yang dapat ditonton pengguna kapan saja.

Lebih dari 100 saluran yang tersedia berasal dari Sony Pictures Television dengan beragam kategori.

Mulai dari film, serial TV, anime, berita, olahraga, dokumenter, hingga konten seputar gim dan esports.

Untuk kategori film, pengguna dapat menemukan sejumlah saluran yang menayangkan genre aksi, fiksi ilmiah, hingga horor.

Beberapa di antaranya adalah MovieSphere milik Lionsgate, 50 Cent Action, dan Sony One Horror Hits.

Sementara itu, pilihan serial TV mencakup sejumlah judul populer seperti Community, The Walking Dead, Deal or No Deal USA, Fear Factor, dan Ice Road Truckers.

Penggemar anime juga mendapatkan pilihan khusus. Beberapa judul yang tersedia antara lain Naruto, Sailor Moon, Hunter x Hunter, dan Death Note.

Sony turut menyediakan saluran yang menayangkan konten gim, esports, podcast, komedi, serta kategori hiburan lainnya.

Sony menyatakan, layanan Live TV di PS5 akan terus mendapatkan pembaruan. Perusahaan berencana menambahkan konten dan saluran baru secara berkala.