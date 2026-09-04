Xbox Ubah Sistem Cloud Gaming, Akses Streaming Jumlah Jam Terbatas

JawaPos.com - Xbox berencana mengubah sistem cloud gaming mulai November mendatang. Perubahan tersebut akan mengakhiri akses streaming gim tanpa batas bagi pelanggan Game Pass Ultimate.

Melalui sistem baru ini, Xbox akan menerapkan batas waktu bermain cloud untuk seluruh tingkatan Game Pass. Pelanggan Game Pass Ultimate akan mendapatkan jatah streaming 15 jam per bulan, sedangkan Game Pass Premium memperoleh 10 jam dan Game Pass Essential sebanyak lima jam setiap bulan.

Seperti dilansir dari Engadget, Xbox menyebut perubahan tersebut diperkirakan hanya akan berdampak pada sekitar 4 persen pelanggan Game Pass. Angka itu kemungkinan mencerminkan jumlah pengguna yang memang aktif memanfaatkan layanan cloud gaming.

Meski demikian, kebijakan tersebut tetap menjadi perubahan besar, terutama bagi pelanggan Game Pass Ultimate. Sebelumnya, paket yang dibanderol USD 23 atau sekitar Rp 370 ribuan per bulan itu menawarkan akses cloud gaming tanpa batas.

Di sisi lain, Xbox memberikan opsi baru bagi pengguna yang ingin tetap menikmati cloud gaming setelah jatah bulanannya habis. Pengguna nantinya dapat membeli tambahan "jam bermain cloud" melalui Xbox Store.

Menariknya, akses tersebut tidak lagi secara khusus ditujukan bagi pelanggan Game Pass. Pemilik gim Xbox juga dapat melakukan streaming dari koleksi gim yang mereka miliki.

Sistem ini bahkan berpotensi memberikan keuntungan bagi pengguna Xbox One. Dengan dukungan gim yang kompatibel, mereka secara teori dapat melakukan streaming gim Xbox Series X/S tanpa harus membeli konsol generasi baru.

Hal tersebut menjadi alternatif menarik di tengah harga perangkat keras gaming yang semakin mahal. Namun, keberhasilan skema baru ini sangat bergantung pada harga jam bermain cloud yang akan ditawarkan Xbox.

Xbox mengatakan harga tambahan jam bermain tersebut akan berbeda-beda, tergantung pada masing-masing pasar.