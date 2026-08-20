Xbox Orisinal Kini Bisa Dirakit dari Balok, Harganya Tembus Segini

JawaPos.com - Konsol gim klasik kini tidak hanya bisa dimainkan, tetapi juga dirakit dalam bentuk balok. Setelah sebelumnya hadir sejumlah model seperti NES dan Atari 2600, kini giliran Xbox orisinal yang mendapatkan versi rakitannya.

Menariknya, model Xbox ini bukan diproduksi oleh Lego, melainkan Mattel. Set tersebut hadir dalam ukuran skala 1:1, sehingga bentuknya dibuat menyerupai konsol Xbox generasi pertama yang dirilis pada awal 2000-an.

Seperti dilansir dari Engadget, set interaktif ini terdiri dari 3.509 keping dan dilengkapi tiga modul kecil yang terinspirasi dari sejumlah gim ikonik. Ketiganya merujuk pada Halo: Combat Evolved, The Elder Scrolls III: Morrowind, dan Psychonauts.

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Masing-masing modul tersebut juga dilengkapi figurin pendukung. Menariknya, modul dan figurin itu dapat dilepas dari konsol sehingga bisa dipajang secara terpisah.

Mattel juga menyematkan sejumlah fitur interaktif pada set ini. Salah satunya terdapat pada kontroler berukuran besar yang menjadi bagian dari rakitan.

Ketika tombol pada kontroler ditekan, pengguna dapat memicu efek pencahayaan pada modul yang berkaitan dengan gim tertentu. Tak hanya itu, musik latar dari gim tersebut juga akan diputar.

Masih ada fitur tersembunyi lainnya. Mattel menyebut kombinasi tombol tertentu dapat mengaktifkan sebuah "urutan pencahayaan eksklusif" pada perangkat tersebut.

Set Xbox ini sendiri sudah bisa dipesan melalui sistem pre-order di Amazon, Best Buy, dan Mattel Creations.

Namun, bagi penggemar yang tertarik memilikinya, perlu menyiapkan dana cukup besar. Mattel membanderol set tersebut dengan harga USD 330 atau sekitar Rp5,8 juta.