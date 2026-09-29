Cara Hapus Data di iPhone sebelum Dijual, Jangan sampai File Pribadi masih Nyangkut

JawaPos.com - Menjual iPhone bekas bukan sekadar mengeluarkan kartu SIM lalu melakukan reset perangkat.

Ada sejumlah data pribadi seperti foto, video, pesan, kontak, akun, hingga informasi pembayaran yang perlu dipastikan sudah tidak lagi tersimpan di iPhone sebelum perangkat berpindah tangan.

Jika prosesnya dilakukan sembarangan, data pribadi berpotensi tertinggal atau perangkat masih terhubung dengan akun Apple milikmu.

Karena itu, sebelum menyerahkan iPhone kepada pembeli, lakukan beberapa langkah berikut untuk memastikan perangkat benar-benar bersih dan siap digunakan pemilik baru!

1. Cadangkan data penting terlebih dahulu Sebelum menghapus apa pun, pastikan data yang masih ingin kamu simpan sudah dicadangkan. Kamu bisa menggunakan iCloud untuk menyimpan foto, kontak, pesan, data aplikasi tertentu, dan informasi penting lainnya.

Kalau kamu berencana pindah ke iPhone baru, proses pencadangan ini penting agar data bisa dipulihkan kembali. Pastikan proses backup sudah selesai sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.

2. Keluar dari akun Apple Setelah memastikan data sudah dicadangkan, keluarkan akun Apple dari iPhone yang akan dijual. Buka Pengaturan > [nama kamu], kemudian gulir ke bagian bawah dan pilih Keluar.

Langkah ini penting agar iPhone tidak lagi terhubung dengan akun Apple milikmu. Dengan begitu, pembeli tidak mengalami masalah ketika ingin mengaktifkan perangkat menggunakan akun mereka sendiri.