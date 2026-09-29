Cara Hapus Data di iPhone sebelum Dijual, Jangan sampai File Pribadi masih Nyangkut

Ilustrasi iPhone 17 Pro Max. (Lux.camera)
JawaPos.com - Menjual iPhone bekas bukan sekadar mengeluarkan kartu SIM lalu melakukan reset perangkat.
Ada sejumlah data pribadi seperti foto, video, pesan, kontak, akun, hingga informasi pembayaran yang perlu dipastikan sudah tidak lagi tersimpan di iPhone sebelum perangkat berpindah tangan.
Jika prosesnya dilakukan sembarangan, data pribadi berpotensi tertinggal atau perangkat masih terhubung dengan akun Apple milikmu.
Karena itu, sebelum menyerahkan iPhone kepada pembeli, lakukan beberapa langkah berikut untuk memastikan perangkat benar-benar bersih dan siap digunakan pemilik baru!
Sebelum menghapus apa pun, pastikan data yang masih ingin kamu simpan sudah dicadangkan. Kamu bisa menggunakan iCloud untuk menyimpan foto, kontak, pesan, data aplikasi tertentu, dan informasi penting lainnya.
Kalau kamu berencana pindah ke iPhone baru, proses pencadangan ini penting agar data bisa dipulihkan kembali. Pastikan proses backup sudah selesai sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.
Setelah memastikan data sudah dicadangkan, keluarkan akun Apple dari iPhone yang akan dijual. Buka Pengaturan > [nama kamu], kemudian gulir ke bagian bawah dan pilih Keluar.
Langkah ini penting agar iPhone tidak lagi terhubung dengan akun Apple milikmu. Dengan begitu, pembeli tidak mengalami masalah ketika ingin mengaktifkan perangkat menggunakan akun mereka sendiri.
Fitur Cari iPhone Saya (Find My) juga perlu dinonaktifkan sebelum perangkat diberikan kepada orang lain. Fitur ini berkaitan dengan sistem Activation Lock yang dapat membuat iPhone tetap terhubung dengan akun pemilik sebelumnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium
Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri
Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Israel vs Irlandia di UEFA Nations League: The Green Army Curi Kemenangan Tandang
Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang
Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022