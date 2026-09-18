MG ZS Hybrid+ mulai Dipasarkan di Surabaya, Usung Mesin 1.500 cc Hybrid

Peluncuran MG ZS Hybrid+ di Surabaya menambah pilihan kendaraan hybrid di segmen SUV kompak. (Juliana Christy/Jawa Pos)
JawaPos.com - Pilihan kendaraan hybrid di pasar Jawa Timur kembali bertambah. MG Motor Indonesia mulai memasarkan MG ZS Hybrid+ di Surabaya.
SUV tersebut menjadi model hybrid pertama MG yang dipasarkan di wilayah ini setelah sebelumnya perusahaan lebih dulu menghadirkan kendaraan listrik murni MGS5 EV.
Kehadiran MG ZS Hybrid+ menandai langkah MG memperluas portofolio kendaraan elektrifikasi di Indonesia.
Segmen hybrid sendiri masih menjadi salah satu pasar yang tumbuh karena dianggap sebagai alternatif bagi konsumen yang ingin beralih ke teknologi elektrifikasi tanpa bergantung pada pengisian daya eksternal.
Chief Executive Officer MG Motor Indonesia Jason Huang menyebut kebutuhan konsumen terhadap kendaraan elektrifikasi semakin beragam.
Karena itu, selain kendaraan listrik murni, MG juga menghadirkan pilihan teknologi hybrid. “Melalui MG ZS Hybrid+, kami ingin memberikan pilihan lain yang menggabungkan keunggulan teknologi hybrid dengan fleksibilitas dan kepraktisan mesin bensin,” katanya.
Dari sisi teknis, SUV tersebut mengombinasikan mesin bensin 1.500 cc dengan motor listrik dan transmisi hybrid tiga percepatan atau 3-Speed Dedicated Hybrid Transmission.
Sistem penggeraknya diklaim mampu menghasilkan tenaga gabungan hingga 214 PS.
Angka tersebut menempatkan MG ZS Hybrid+ sebagai salah satu SUV hybrid dengan output tenaga terbesar di kelasnya.
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