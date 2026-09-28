Logo JawaPos
HomeGadget
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Selasa, 29 September 2026 | 01.45 WIB

iPhone Terasa Lemot usai Update iOS? Cek 6 Pengaturan Ini, Temukan Penyebabnya

Ilustrasi iPhone 17 Pro Max. (Lux.camera) - Image

Ilustrasi iPhone 17 Pro Max. (Lux.camera)

JawaPos.com - Pembaruan iOS biasanya membawa fitur baru dan peningkatan keamanan. Setelah update, beberapa pengguna merasa iPhone jadi lebih lambat dan baterai cepat habis.

Kondisi ini tidak selalu berarti iPhone rusak. Ada pengaturan dan proses di latar yang bisa pengaruhi kinerja perangkat.

Sebelum bawa iPhone ke servis, cek dulu beberapa pengaturan berikut agar perangkat kembali normal.

1. Cek Penyegaran App di Latar

Fitur ini memungkinkan aplikasi memperbarui konten meski tidak aktif. Setelah update iOS, beberapa aplikasi tetap aktif di latar dan memakai sumber daya.

Matikan fitur ini untuk aplikasi yang tidak penting supaya aktivitas latar berkurang tapi aplikasi tetap ada.

 

2. Kurangi Aplikasi yang Pakai Lokasi

Beberapa aplikasi pakai lokasi untuk fitur tertentu. Jika terlalu banyak aplikasi mengakses lokasi terus-menerus, baterai cepat habis.

Periksa izin lokasi di pengaturan privasi. Batasi akses lokasi untuk aplikasi yang tidak butuh real-time.

 

3. Cek Penyimpanan iPhone

Penyimpanan penuh bikin iPhone melambat. Foto, video, aplikasi, dan data lain menumpuk sehingga ruang kosong sedikit.

Periksa penyimpanan di pengaturan dan hapus aplikasi yang tidak dipakai untuk lega ruang penyimpanan.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Harga iPhone di 2027 Bakal Melambung Lagi, Inilah Alasannya - Image
Gadget

Harga iPhone di 2027 Bakal Melambung Lagi, Inilah Alasannya

Sabtu, 19 September 2026 | 20.58 WIB

iOS 27 Resmi Rilis, Intip Pembaruan Siri AI dan Daftar iPhone yang Mendukung - Image
Gadget

iOS 27 Resmi Rilis, Intip Pembaruan Siri AI dan Daftar iPhone yang Mendukung

Selasa, 15 September 2026 | 18.41 WIB

iPhone Duo Disebut Terlalu Berat dan Tebal Dibanding Ponsel Lipat Pesaing - Image
Teknologi

iPhone Duo Disebut Terlalu Berat dan Tebal Dibanding Ponsel Lipat Pesaing

Minggu, 13 September 2026 | 14.42 WIB

Terpopuler

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada - Image
1

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

2

Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium 

3

Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna

4

Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu

5

Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan

6

Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis

7

Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang

8

Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan

9

Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang

10

Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore