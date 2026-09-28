iPhone Terasa Lemot usai Update iOS? Cek 6 Pengaturan Ini, Temukan Penyebabnya

JawaPos.com - Pembaruan iOS biasanya membawa fitur baru dan peningkatan keamanan. Setelah update, beberapa pengguna merasa iPhone jadi lebih lambat dan baterai cepat habis.

Kondisi ini tidak selalu berarti iPhone rusak. Ada pengaturan dan proses di latar yang bisa pengaruhi kinerja perangkat.

Sebelum bawa iPhone ke servis, cek dulu beberapa pengaturan berikut agar perangkat kembali normal.

1. Cek Penyegaran App di Latar Fitur ini memungkinkan aplikasi memperbarui konten meski tidak aktif. Setelah update iOS, beberapa aplikasi tetap aktif di latar dan memakai sumber daya.

Matikan fitur ini untuk aplikasi yang tidak penting supaya aktivitas latar berkurang tapi aplikasi tetap ada.

2. Kurangi Aplikasi yang Pakai Lokasi Beberapa aplikasi pakai lokasi untuk fitur tertentu. Jika terlalu banyak aplikasi mengakses lokasi terus-menerus, baterai cepat habis.

Periksa izin lokasi di pengaturan privasi. Batasi akses lokasi untuk aplikasi yang tidak butuh real-time.

3. Cek Penyimpanan iPhone Penyimpanan penuh bikin iPhone melambat. Foto, video, aplikasi, dan data lain menumpuk sehingga ruang kosong sedikit.