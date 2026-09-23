Dynamic Island iPhone 18 Pro Makin Kecil, Diklaim Lebih Fungsional

iPhone 18 Pro. (Apple).
JawaPos.com - Apple menghadirkan peningkatan pada Dynamic Island di iPhone 18 Pro, dengan memperkecil ukurannya.
Untuk pertama kalinya sejak diperkenalkan pada 2022, area interaktif tersebut mengalami perubahan ukuran dan kini dapat menampilkan lebih banyak informasi ketika pengguna menjalankan dua Live Activities secara bersamaan.
Seperti dilansir dari 9to5mac, Apple pertama kali memperkenalkan Dynamic Island melalui iPhone 14 Pro.
Sejak saat itu, dukungan perangkat lunak untuk Live Activities iPhone terus berkembang.
Namun, perangkat keras Dynamic Island sendiri tidak mengalami perubahan hingga akhirnya Apple memperkenalkan iPhone 18 Pro.
Pada iPhone 18 Pro, Apple memperkecil ukuran Dynamic Island dengan memindahkan sejumlah komponen Face ID ke bawah layar.
Perubahan tersebut membuat area layar yang dapat digunakan menjadi lebih luas dibandingkan model iPhone sebelumnya.
Yang menarik, ruang tambahan tersebut tidak hanya memberikan tampilan layar yang lebih luas.
Apple juga memanfaatkannya untuk meningkatkan kemampuan Dynamic Island dalam menampilkan informasi dari Live Activities.
Dalam pengumuman awal bulan ini, Apple menyebut iPhone 18 Pro dapat menjalankan hingga tiga Live Activities secara bersamaan. Sebelumnya, pengguna hanya dapat menampilkan maksimal dua Live Activities.
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