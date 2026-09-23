Kejam, Sopir Truk Dibakar Oleh Atasan dan Alami Luka Bakar Sampai 68 Persen

JawaPos.com - Seorang sopir truk bernama I Gede Selamet (20 tahun) terbaring tak sadarkan diri di ICU RSUP Prof. Ngoerah, Denpasar. Ia mengalami luka bakar serius hingga 68 persen dari bagian tubuhnya. Luka bakar di tubuh Selamet itu disebabkan aksi pembakaran yang dilakukan atasannya sendiri. Aksi keji itu kabarnya terkait persoalan setoran pekerjaan.

Korban asal Banjar Susut, Desa Muncan, Karangasem, Bali ini mengalami luka bakar kategori derajat 2B hingga 3 yang melingkar dari dada hingga punggung. Selamet juga menderita trauma inhalasi akibat terhirup uap panas.

Dokter Spesialis Bedah Plastik RSUP Prof. Ngoerah, dr. Agus Roy Rusly Hariantana Hamid mengungkapkan bahwa area luka bakar terparah berada di bagian dada depan hingga melingkar ke bagian belakang tubuh korban.

"Pada pasien ini yang paling berat itu daerah toraks depan, dada depan. Persis kayak baju yang dipakai pasien, sama melingkar sampai belakang. Itu yang dalam," ujar dr. Roy dikutip dari Radar Bali (JawaPos Group) pada Rabu (23/9).

Jeratan luka bakar melingkar pada bagian dada tersebut mengakibatkan fungsi pernapasan korban terganggu secara drastis.

"Luka bakar dengan melingkar di dada, itu risiko untuk pasien itu bernapas sendiri atau sadar baik itu sangat fighting dia, sangat struggle," paparnya.

Guna mengamankan jalan napas yang berisiko mengalami pembengkakan hebat, tim medis terpaksa menidurkan (knockdown) korban serta memasang alat bantu pernapasan berupa ventilator.

Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif, dr. I Putu Kurniyanta, Sp.An-TI, menegaskan fokus utama saat ini adalah menjaga kestabilan oksigenasi."Sehingga ketakutan kami ke depan adalah pembengkakan jalan napasnya," tutur dr. Putu Kurniyanta.